13.09.2023, 17:35 66711
Кемелбек Ойшыбаев возглавил агентство "Хабар"
До 2022 года он занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК
Фото: t.me/aqparatqogam
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кемелбек Ойшыбаев назначен председателем правления АО "Агентство Хабар", сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.
В разные годы Кемелбек Ойшыбаев работал журналистом в газете "Столичное обозрение - Атамұра" и ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан".
Занимал руководящие позиции в АО "Казахтелеком", ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы", РГУ "Служба центральных коммуникаций", АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан", Казахстанском институте общественного развития "Рухани Жаңғыру", Национальной медиа ассоциации и др.
Был вице-министром информации и общественного развития РК.
Напомним, ранее занимавший должность председателя правления агентства "Хабар" Берик Уали назначен пресс-секретарем президента РК.
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15.09.2023, 11:30 351
Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам Эксклюзив КТ
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам, сообщает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?"
89% участников опроса ответили: "Да, государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам"; 3% выбрали ответ: "Нет, повышение цен незначительное"; 4% - "Цены на школьные товары необходимо повышать" и 4% - "Мне все равно".
Напомним, по данным аналитиков, более чем в 100 тысяч тенге обойдется казахстанским родителям сбор ребенка в школу.
Отмечается, что различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек оказались незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тысяч тенге. Покупать школьную форму и принадлежности в интернете оказалось дешевле - 95,8 тысячи тенге на мальчика и 96,3 тысячи тенге на девочку, тогда как в сетевых магазинах стоимость минимального школьного набора для мальчиков составляла 105,5 тысячи тенге, для девочек - 105,6 тысячи тенге.
Аналитики подчеркивают, что сумма в 100 тысяч тенге далеко не окончательная. В методике расчета не учитывались другие затраты: букет цветов для учителя, рабочие и предметные тетради, носки, банты, заколки, белые гольфы или колготы для девочек, осенняя верхняя одежда, демисезонная обувь, денежные сборы родительского комитета в фонд класса и многое другое.
Они отметили, что среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2023 года была равна 340,6 тысячи тенге, медианная (то есть зарплата "среднего казахстанца") - 225,7 тысячи тенге. При этом расчетный уровень расходов, использованных на потребление, был равен 80,2 тысячи тенге на одного человека в месяц. Из них на непродовольственные товары уходило 19,6 тысячи тенге. Таким образом, затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза.
15.09.2023, 11:25 1756
Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева
Апелляционная коллегия сегодня рассматривает дело в отношении Кайрата Боранбаева
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном суде апелляционная коллегия сегодня рассматривает дело в отношении казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Прокуратурой Астаны заключено процессуальное соглашение о признании вины с К. Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО "КазТрансГаз" (статья 189, часть 4, УК) и их легализации (статья 218, часть 3, УК).
По закону обязательными условиями для заключения такого соглашения является добровольное волеизъявление подсудимых, их согласие с предъявленным обвинением, неоспаривание доказательств, признание ущерба и согласие потерпевшего. Учитывая, что подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб в размере 14,5 млрд тенге, с согласия потерпевшей стороны прокуратурой города принято решение о заключении процессуального соглашения", - сообщили в прокуратуре города Астаны.
Отмечается, что по условиям соглашения подсудимые не оспаривают свою вину в инкриминируемых им преступлениях и согласны с назначением Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Тайыру Жанузаку - 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе.
Как уточнили в ведомстве, такой размер наказания определен исходя из требований статьи 55, часть 3, Уголовного кодекса, согласно которой в случае заключения процессуального соглашения срок и размер наказания не может превышать половину максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК.
Учитывая, что максимальное наказание по статьям 189 и 218 УК не превышает 12 лет, подсудимым предложено назначить по 6 и 5 лет лишения свободы (не более половины максимального срока) соответственно.
Процессуальное соглашение направлено в суд для рассмотрения и принятия решения о его утверждении.
В прокуратуре напомнили, что ранее, 22 августа, в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции подсудимыми было заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.
Ранее сообщалось, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге.
15.09.2023, 10:48 3101
В Атырау проводят расследование в отношении застройщиков, привлекших 650 млн тенге дольщиков
Дольщики так и не получили жилье
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Атырау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау проводят расследование в отношении застройщиков, привлекших 650 млн тенге дольщиков, передает корреспондент агентства.
В Атырауской области начато досудебное расследование в отношении учредителей ТОО "Nazik group" и ТОО "Андорра Констракшн", которые подозреваются в незаконном завладении денежными средствами более 30 граждан, вложивших 650 млн тенге в долевое строительство жилого дома. В результате действий подозреваемых дольщики по истечении 2 лет жилья так и не получили", - сообщили в прокуратуре Атырауской области.
Отмечается, что учредители указанных товариществ с санкции суда взяты под стражу.
В свою очередь прокуратура области отмечает, что "каждый гражданин должен проявлять бдительность и для объективной информированности необходимо обращаться в отдел либо управление строительства местных исполнительных органов".
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане насчитывается 44 проблемных стройобъекта с долевым участием.
15.09.2023, 09:35 5896
Акимат Алматы опубликовал список ЖК, где не рекомендуется покупать жилье
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы обновил список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья.
Управление градостроительного контроля пополнило список ЖК, не имеющих полного пакета документов, по поступившим вопросам на справочный канал управления:
- МЖК "Баганашыл";
- ЖК "Priority", клубный дом;
- Sofia Village, таунхаус;
- ЖК "Питтсбург";
- ЖК "Sky Park".
Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов, можно по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000", - отметили в ведомстве.
Ранее список недобросовестных застройщиков опубликовал акимат Астаны.
14.09.2023, 17:58 30081
Сельского акима поймали пьяной за рулем в СКО
Члены совета по этике предложили предупредить ее о неполном служебном соответствии
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Петропавловск. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дисциплинарное дело в отношении акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Жанар Искаковой рассмотрели на заседании совета по этике.
Чиновницу остановили патрульные полицейские на одной из улиц Кокшетау в нерабочее время. Освидетельствование показало легкую степень опьянения, сообщает "Sputnik Казахстан".
2 апреля 2023 года около 9.55 Искакова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомашиной. Ее вина в совершении административного правонарушения доказывается протоколом об административном правонарушении, заключением экспертизы медицинского освидетельствования, которым установлена легкая степень алкогольного опьянения, первичными показаниями Искаковой и иными материалами дела", - сообщил главный специалист управления контроля департамента Агентства по делам государственной службы области Абзал Уразамбетов.
Искакова признана виновной в совершении административного правонарушения и лишена права управления транспортом сроком на семь лет.
По мнению членов совета по этике, поступок чиновницы противоречит не только Кодексу об административных правонарушениях, но и Этическому кодексу госслужащих. А он предусматривает полный запрет на действия, явно подрывающие в глазах граждан достоинство и авторитет госорганов, на антиобщественное поведение.
В настоящее время Искакова имеет неснятое дисциплинарное взыскание в виде замечания согласно распоряжению акима района имени Габита Мусрепова от 11августа 2023 года. Значительным является проступок, совершенный административным государственным служащим при наличии неснятого взыскания в виде замечания, выговора или строго выговора, за который налагается взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или понижение в должности", - подчеркнул Абзал Уразамбетов.
Поведение Искаковой, которая стала акимом год назад, признано значительным проступком. Члены совета предложили предупредить ее о неполном служебном соответствии, информирует издание.
14.09.2023, 15:02 36331
Депутат обеспокоен продажей уникальных каменных шаров из долины Торыш
Статус шаров из долины Торыш не закреплен нормативными документами
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Актау. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Бекбол Орынбасаров предлагает присвоить долине Торыш статус особо охраняемой территории.
На сегодняшний день статус шаров из долины Торыш не закреплен нормативными документами, вследствие чего некоторые граждане поставили их продажу на поток, сообщил сенатор в своем депутатском запросе.
Он заявил, что необходимо признать долину Торыш особо охраняемой территорией и включить ее в региональный туристический маршрут. Депутат отметил, в других странах, где есть подобные загадочные шары, в полной мере используют их потенциал для привлечения туристов.
К сожалению, из-за нашего пренебрежительного отношения к таким дарам природы, как уникальные шары в долине Торыш, они уничтожаются, их крадут мародеры. Некоторые владельцы кафе, ресторанов, богатые граждане используют эти камни в качестве украшений у себя во дворах. Сейчас статус этих камней не закреплен нормативными документами, поэтому особо предприимчивые граждане поставили их продажу на поток", – приводит слова депутата издание "Лада".
Напомним, Казнет возмутил ролик, на котором мужчина выбивает отверткой на скале в ущелье Ыбыкты Сай какое-то слово. Позже в акимате рассказали, что вандал - директор городского дома культуры казахского общества слепых. После скандала чиновник уволился.
14.09.2023, 12:03 41671
Линия Атырау - Кульсары не связана с энергоснабжением АНПЗ - KEGOC
На заводе отключились отдельные присоединения
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Атырау. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент на АНПЗ прокомментировали в АО "KEGOC". В компании сообщили, что линия 220 кВ Атырау - Кульсары не связана с энергоснабжением завода.
13 сентября 2023 года в 07.46 по времени Астаны с успешным автоматическим повторным включением отключалась линия электропередачи 220 кВ Л-2025 Атырау - Кульсары, таким образом, нормальная работа сетей не нарушалась. Данная линия не связана с энергоснабжением АНПЗ. На заводе отключились отдельные присоединения напряжением 0,4 кВ, в результате потребление АНПЗ снизилось с 64 до 56 МВт", - сообщили в KEGOC .
По данным компании, в 08.55 персонал завода включил оборудование в работу, тем самым исходное потребление было восстановлено.
АО "KEGOC" готовО совместно с АНПЗ рассмотреть правильность настроек работы автоматики на заводе", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, на АНПЗ из-за проблем с электроэнергией произошел сбой в работе техустановок.
14.09.2023, 11:18 43221
В Алматы появятся полицейские-самокатчики
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Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинских полицейских хотят пересадить на самокаты, чтобы было легче ловить нарушителей на двухколесном транспорте.
В городе растет количество аварий с участием самокатчиков. Патрульные уже работают в тестовом режиме. Сейчас они разъезжают только по пешеходной зоне. Но, возможно, скоро охватят все скверы и парки, сообщает телеканал КТК.
Новшество ввели пока только в тестовом режиме и в одном районе. Но, возможно, уже скоро появится сразу несколько таких мобильных групп, чтобы они могли патрулировать все городские парки и скверы. А пока полицейские выходят в рейд на машинах.
Самокатчики зачастую нарушают ПДД - пользуются самокатом без экипировки, не спешиваются на пешеходных переходах, ездят вдвоем на одном самокате и превышают скорость.
Нарушителям выписываются штрафы в размере 5 МРП. За повторное нарушение сумма может увеличиться втрое. Наказывать нарушителей деньгами или предупредить, полицейские пока решают на свое усмотрение.
По данным телеканала, не меньше нарушителей среди мопедистов.
Автомобилисты жалуются, что большинство самокатчиков и мопедистов вообще не соблюдают правила: выезжают за стоп-линию, неправильно обгоняют, подрезают, поворачивают с крайнего левого ряда направо и наоборот. Пешеходы тоже возмущаются, что из-за двухколесного транспорта стало невозможно спокойно пройти по тротуарам.
Полицейские признаются, поймать нарушителей нелегко. Но решение есть.
Иногда самокатчики пытаются уйти от преследования по тротуару. Конечно же, полицейская машина не заскочит на тротуар. В некоторых случаях, если, конечно, позволяет инфраструктура, позволяет обстановка, то полицейские в пешем порядке догоняют. Но знаете, это как раз то, о чем сейчас задумываемся. В парковых зонах, возможно, пешим патрульным будут выделены самокаты для того, чтобы они осуществляли охрану правопорядка", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
С начала года в Алматы зафиксировали около 7 тысяч нарушений самокатчиками. Но если раньше их наказывали как иных участников дорожного движения, то теперь - как обычных водителей.
С 30 августа оштрафовали 78 любителей самокатов. За восемь месяцев в городе зарегистрировали 18 ДТП с участием самокатчиков. Один пострадавший скончался, 17 получили увечья. С мопедистами ситуация гораздо хуже: 223 аварии, два погибших и 240 травмированных.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили касающиеся мопедов и электросамокатов ПДД.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?