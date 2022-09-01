КГД: срок подачи декларации о доходах истекает 15 сентября

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напомнили о том, что срок подачи декларации о доходах и имуществе истекает 15 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 дней осталось до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования", - сообщили в КГД.

Отмечается, что по состоянию на 31 августа декларацию еще не представили около 107 тысяч человек. Более 572 тысяч человек должны были представить декларацию о доходах и имуществе физических лиц в текущем году.

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.

Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

-лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

-лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

-лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

-лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Подчеркивается, что декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) предназначена для отражения физическими лицами информации:

- о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан;

- о налоговых вычетах;

- о приобретении, или отчуждении, или получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации;

- о задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами;

- о деньгах на банковских счетах в иностранных банках и имуществе, находящихся за пределами Республики Казахстан.

Также сообщается, что лица, представившие в 2021 году "входную" декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), должны также представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2022 году.

В КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях"). При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях").