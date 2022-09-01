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КГД: срок подачи декларации о доходах истекает 15 сентября

31.08.2022, 12:24 24496
КГД: срок подачи декларации о доходах истекает 15 сентября
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напомнили о том, что срок подачи декларации о доходах и имуществе истекает 15 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

15 дней осталось до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования", - сообщили в КГД. 

 
Отмечается, что по состоянию на 31 августа декларацию еще не представили около 107 тысяч человек. Более 572 тысяч человек должны были представить декларацию о доходах и имуществе физических лиц в текущем году. 
 
Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года. 
 
Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий: 
 
-лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; 
 
-лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; 
 
-лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; 
 
-лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг". 
 
Подчеркивается, что декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) предназначена для отражения физическими лицами информации: 
 
- о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан; 
 
- о налоговых вычетах; 
 
- о приобретении, или отчуждении, или получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации; 
 
- о задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами; 
 
- о деньгах на банковских счетах в иностранных банках и имуществе, находящихся за пределами Республики Казахстан. 
 
Также сообщается, что лица, представившие в 2021 году "входную" декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), должны также представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2022 году. 
 
В КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях"). При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях"). 
 

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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

01.09.2022, 08:32 4681
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Погоду Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, севере РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской областей, на западе, юге Атырауской области, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области, на юге Абайской, Костанайской, Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется сильная жара. 
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

31.08.2022, 21:23 13596
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Абайской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 сентября днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 1-2 сентября на юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов.
 
Днем 1-3 сентября на большей части Улытауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.
 
1 сентября днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 сентября на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 сентября днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 сентября ночью на западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 сентября днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 1 сентября на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов, в центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
1 сентября днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 1 сентября на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни осени.
 

Запутавшегося в проволоке лося спасли в Костанайской области

31.08.2022, 15:36 18971
КОСТАНАЙ. 31 АВГУСТА - В Костанайской области сотрудники природоохранной полиции спасли лося, который запутался в металлической проволоке недалеко от станции Куншаш вдоль железной дороги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

О попавшем в ловушку животном сообщил егерь областного общества охотников и рыболовов Виталий Ивлев. Он рассказал, что при обследовании территории обнаружил лося, который оказался в ловушке - запутался в проволоке", - сообщает Polisia.kz

 
Ветеринары и сотрудники полиции освободили животное и выпустили на волю.

 

Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы

31.08.2022, 14:28 21521
Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Алматинские активисты программы "АртСпорт", поставщики услуг и родители сегодня пришли в акимат Алматы с требованием предоставить им официальное письмо от акима Ерболата Досаева о прекращении программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам активистов, официального постановления правительства о прекращении программы не было, а значит, акимат не имеет права останавливать ее финансирование. В данный момент они требуют, чтобы акимат предоставил им официальное уведомление о том, что финансирование программы будет прекращено. Они также заявляют, что поставщикам до сих пор не оплатили услуги за июнь, июль и август. 
 
Напомним, 28 июня активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращение к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта. По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены.
 
Позже решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" потребовали депутаты. 
 
В итоге приказ главы Министерства культуры и спорта Даурена Абаева по поправкам в программу "АртСпорт" были отозваны. Однако начались проблемы с финансированием программы. В ряде регионов акиматы отказались платить поставщикам услуг и регистрировать новые ваучеры. 
 
Между активистами и чиновниками началось настоящее противостояние. При этом в Нур-Султане удалось добиться продолжения финансирования, а в акимате Алматы заявили, что в бюджете денег нет, но будет разработан некий альтернативный вариант программы "АртСпорт". В акимате также рассказали о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт", и о том, что программа не пригодна для промышленной эксплуатации. 
 
В Шымкенте руководство городского управления культуры, развития языков и архивов и другие должностные лица через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу "АртСпорт". 
 
Множественные нарушения в реализации программы "АртСпорт" также были выявлены в ВКО. 
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 
Между тем министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт". 

 

Экс-чиновник Минобразования РК обвинил в российской пропаганде школьный шеврон

31.08.2022, 13:28 23011
Экс-чиновник Минобразования РК обвинил в российской пропаганде школьный шеврон
Фото: facebook/Мурат Абенов
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Бывший вице-министр Министерства образования и науки Республики Казахстана Мурат Абенов заявил о российской пропаганде в одной из школ Алматы на основании того, что школьный шеврон содержит изображение российского флага рядом с казахстанским, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Российская пропаганда в государственной школе N38 Алматы (директор госпожа Досаева) заставляют детей носить шевроны с флагом РФ", - написал на своей странице в Сети Мурат Абенов. 

 
Кроме того, экс-чиновник заявил о нарушении прав ребенка. 
 

Требовать от детей носить шеврон с флагом чужой страны, только на языке чужой страны - это нарушение прав ребенка. Его должны воспитывать в уважение к казахскому языку и флагу РК", - заявил он. 

 
Между тем в управлении образования города Алматы сообщили, что с нового, 2022-2023 учебного года данная эмблема отменена. При этом в сообщении не указывается, на каком основании, когда и кем было принято решение об отмене данной эмблемы. 
 
Также подчеркивается, что действующий директор гимназии назначена в 2017 году и никаких родственных связей с акимом города не имеет. 
 
По данным управления, в 1994 году школе был присвоен статус "школа-гимназия". 
 
В июле 1998 года на основании пункта 1.7 протокольного совещания у премьер-министра РК по вопросам двусторонних отношений с РФ присвоен статус "казахстанско-российская гимназия". 
 
В 2001 году года гимназии присвоено имя русского ученого Михаила Ломоносова, с 2011 года учебное заведение стало коммунальным государственным учреждением "Казахстанско-российская гимназия № 38 имени Михаила Васильевича Ломоносова" управления образования города Алматы. 
 
По информации ведомства, шеврон учащегося 38-й гимназии был утвержден на заседании администрации и представителей родительского комитета в 2010-2011 учебном году директором гимназии Акмагамбетовой. 
 
Стоит отметить, что многие учебные заведения в Казахстане имеют изображения государственных флагов "чужих стран" на своих эмблемах. Данные факты ранее и сейчас не вызывают никаких нареканий у государства и общественности. 


vk/Казахско-немецкий политехнический колледж
     
kau.kz

 

Какой будет погода в первые дни осени, рассказали синоптики

31.08.2022, 11:00 26086
Какой будет погода в первые дни осени, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - По сообщению синоптиков, в период с 1 по 3 сентября в большинстве регионов Казахстана сохранится теплая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ближайшие дни на северную половину республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, с которым ожидается дождь, гроза, усиление ветра, а в южной половине страны по-прежнему сохранится погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".

 

Понижение температуры воздуха ожидается на крайнем западе республики: днем от +33 - +38°С до +23 - +31°С, на северо-западе республики - от +31 - +38°С до +25 - +35°С, на севере страны столбики термометров достигнут отметки +30 - +35°С, повышение температуры воздуха - в центре и на юго-востоке до +30 - +38°С, на востоке до +27 - +38°С, на юге до +35 - +40°С", - говорится в сообщении ведомства.

 

Какая погода ожидается в Казахстане в среду

31.08.2022, 08:32 28036
Какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Погоду Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской областей, на западе, юге Атырауской области, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области, на юге Абайской, Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской областей сохраняется сильная жара.
 

В Уральске проводят антитеррористические учения

30.08.2022, 19:31 35906
УРАЛЬСК. 30 АВГУСТА - В Западно-Казахстанской области оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводятся антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уважаемые жители и гости Уральска, уведомляем вас, что проводимые мероприятия являются учебными. Просим вас сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов", - сообщил ДП ЗКО.

 
Также в департаменте полиции напомнили, что согласно статье 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
 

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