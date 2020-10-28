Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - На сегодня кинотеатры возобновили работу в трех областях Казахстана, но при ухудшении санэпидобстановки они вновь могут быть закрыты, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 26 октября возобновили работу кинотеатры в Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях. С 27 октября откроются кинотеатры в Алматы", - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

В ведомстве напомнили, что заполняемость кинотеатров не должна превышать 30%, обязательно соблюдение масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и санитарных требований, прописанных в постановлении главного государственного санитарного врача №57.

В остальных регионах вопрос о возобновлении работы кинотеатров будет решаться с учётом эпидемиологической ситуации. В случае роста уровня заболеваемости, главными государственными санитарными врачами территорий могут быть приняты решения об ужесточении карантинных ограничений", - проинформировали в комитете.

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