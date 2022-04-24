Китайский язык остается приоритетным направлением абитуриентов

Интерес к китайскому языку с каждым годом растет. Это заметно и по количеству поступающих в китайские вузы, и по количеству поступающих именно на кафедру китаеведения, которая с момента образования до сих пор остается самым приоритетным направлением абитуриентов", - отметила старший преподаватель кафедры китаеведения КазНУ имени Аль-Фараби Ажар Сериккалиева.
По мнению спикера, студенты кафедры являются цивилизационным мостом между китайским и казахским народом. Выпускники работают на различных казахстанско-китайских предприятиях на территории Казахстана и за рубежом.
На мероприятии особое внимание было уделено первому в Алматы Chinese Speaking Club.
Наш клуб был организован в 2017 году энтузиастами, любителями изучения китайского языка. Мы проводим разговорные клубы китайского языка для студентов и работающих в этой сфере. Помимо этого мы организуем культурные мероприятия, совместные походы в горы или музеи города Алматы. В этом году нам уже 5 лет. Ребята, которые недавно закончили обучение с нами, уже трудоустроены", - рассказала организатор китайского клуба в Алматы Айдана Дюсекина.
Концертную программу в онлайн-формате составили музыкальные клипы, подготовленные выпускниками вузов КНР для участия в видеофестивале китайского языка, организованном ООН.