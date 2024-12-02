01.12.2024, 13:50 40746
Китайское посольство представило самый большой павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.
Он напомнил, что до пандемии посольство Китая каждый год принимало участие в благотворительной ярмарке, потом на несколько лет традиция прервалась, но в этом году восстановилась.
К этому мероприятию мы готовились 2-3 месяца, делали заказы и выбирали. Постарались выставить товары именно китайского производства в национальном колорите. Напитки, украшения, сувениры - все, что связано с Китаем, и все, что здесь востребовано. Специально в этом году мы подготовили чайную церемонию и китайскую кухню", - сказал Посол.
Китай представил зрителям и покупателям натуральный китайский чай, традиционные блюда, шелковые и шерстяные платки, зеркала и прочие сувениры.
Надеюсь, что наша выставка будет популярна и сегодня понравится всем посетителям. Таким образом мы сможем собрать больше денег, которые будут направлены на оказание помощи нуждающимся семьям", - рассказал дипломат.
По словам Чжан Сяо, стенд Китая самый большой на ярмарке. Посольство Китая лидирует по количеству продаж почти каждый год, вероятно, первенство повториться и в этом году.
Когда мы планировали выставку, у меня была такая идея - показать китайскую медицину: иглоукалывание, массаж, потому что в Астане работают очень хорошие китайские врачи, высококвалифицированные профессионалы. Даже в Китае они очень востребованы. Но, к сожалению, здесь очень мало места для этого. Я думал, если мы организуем здесь такое лечение, это тоже будет очень интересно", - поделился посол.
Рождественскую благотворительную ярмарку можно посетить 1 декабря с 11 до 18.00.
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01.12.2024, 20:43 20796
Стали известны победители международного кинофестиваля "Евразия"
В течение недели зрители увидели более 30 фильмов
Фото: Минкультуры РК
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы завершился XVII Международный кинофестиваль "Евразия". В течение недели зрители увидели более 30 фильмов, 22 из которых участвовали в конкурсных программах, сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.
Победителями кинофестиваля стали:
- приз жюри NETPAC - фильм "В неведомую страну", режиссера Махди Флейфель;
- председатель жюри Международного конкурса Нури Бильге Джейлан был награжден "За выдающийся вклад в мировой кинематограф";
- известный казахстанский актер Досхан Жолжаксынов был награжден "За выдающийся вклад в казахстанский кинематограф";
Международный конкурс:
- приз за лучшее исполнение женской роли - Флорентина Хольциенгер, фильм Moon ("Луна"), Австрия;
- приз за лучшее исполнение мужской роли - Артур Пачесный, фильм Next to Nothing ("Почти ничего"), Польша;
- специальный приз жюри - фильм Nirvana ("Нирвана"), режиссер Асиф Ислам, Бангладеш;
- приз за лучшую режиссерскую работу - Jung Min Oh фильм House of the Seasons ("Дом времен года"), Южная Корея;
- Гран-при за лучший фильм - фильм Next to Nothing ("Почти ничего"), Польша, реж. Гжегож Дебовски;
Конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира:
- приз за лучшее исполнение женской роли - Эльза Каримова, фильм "Гора влюбленных" (The Lovers’ Mountain), Татарстан;
- приз за лучшее исполнение мужской роли - Абылай Марат, фильм "Сделка на границе" (Deal at the Border), Кыргызстан;
- специальный приз жюри - One of the Days When Hemme Dies, Турция;
- приз за лучшую режиссерскую работу - Аруан Анартай, фильм "Жоктау" (Joqtau), Казахстан;
- Гран-при за лучший фильм - "Там, где танцуют Стерхи" (Where the White Cranes Dance), Республика Саха (Россия).
01.12.2024, 20:23 22301
Ограничения введены на автодорогах Казахстана из-за ухудшения погодных условий
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 1 декабря 2024 года в 19.00 в связи ухудшением походных условий введены ограничения на движение грузового и общественного транспорта на автодорогах республиканского значения в трех областях Казахстана, сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
В частности, в Карагандинской области:
1. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (788-906 км) от границы области Улытау до поселка Топар.
2. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (970-1135 км) от Караганды до границы Павлодарской области.
3. Участок автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз (17-217 км) от Караганды до Каркаралы.
В области Улытау:
1. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (756-788 км) от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области.
В Павлодарской области:
1. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (1135-1206 км) от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
По данным компании, ориентировочно открыть дороги планируется 2 декабря в 08.00.
01.12.2024, 15:46 33561
Предприниматель рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его компании из-за смены часового пояса
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнесмен, магистр экономики и права, автор десятков научных публикаций, доктор наук в области стандартизации и сертификации Алмас Мухаметов на примере своих предприятий рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его компании из-за смены часового пояса, сообщает Forbes Kazakhstan.
То, что сейчас над нами ставят опыты, - это сто процентов. Вместо того чтобы помогать бизнесу, с нами играют в непонятные игры и уверяют, что день - это ночь, а ночь - это день. Нам пытаются доказать, что темнота на производстве - это новый источник вдохновения. Но я вижу обратное", - сказал владелец завода по выпуску одноразовых медицинских изделий Pharmaland Алмас Мухаметов.
Бизнесмен сообщил, что после перевода времени счета за электроэнергию увеличились на 30%. При этом замечать разницу в счетах за электроэнергию он начал практически сразу, как перевели часы, точнее с начала жаркого сезона. Тогда Алмас понял - дело в кондиционерах, которые стали работать дольше привычного: сдвиги в рабочем графике сместили начало рабочего дня на более жаркий период.
Предпринимателю пришлось не только перестраивать режим работы для сотрудников, но и в целом "ломать" годами выстроенную систему, включая графики встреч и переговоров с зарубежными партнерами и логистику.
Раньше мы начинали отгрузку товаров в 15.00. Но если сейчас у меня машина заедет в это же время, то грузить продукцию уже будем в темноте. Поэтому я вынужден загонять машину в 12 часов дня. Но в это время основная работа еще в процессе, швеи не успевают к этому времени закончить отшивать всю партию. Естественно, это сказывается на сроках выполнения заказов", - приводит пример бизнесмен.
Алмас утверждает, что перевод стрелок также сказывается на настроении всего персонала и даже в какой-то мере на их безопасности. Завод находится в небольшом поселке Алдаберген, недалеко от Талдыкоргана. В сельской местности есть большие трудности с освещенностью улиц. Выход с предприятия в зимний период в шесть часов вечера, что по нынешним меркам можно рассматривать как глубокую ночь, чреват различными "приключениями" на темных улицах.
На предприятии пришлось изменить рабочий график: здесь теперь трудятся не с 09.00 до 18.00, а с 08.00 до 17.00. Но и этот график оказался сомнительно комфортным, так как на швейном предприятии много женщин, в том числе многодетных мам, которые должны к 8 утра и на работу прийти, и ребенка к этому же времени в школу или детсад собрать.
Когда обычные люди не видят солнца - это очень сильно сказывается на настроении, а это уже первый шаг к депрессии", - отмечает бизнесмен.
Также Алмас замечает, что у его сотрудников развивается хроническая усталость, падает продуктивность, а из-за этого растет процент производственного брака.
Из-за нехватки освещения мы совершаем ошибки на производстве, и для нас это критично. Мы же, грубо говоря, медицинское ателье. Освещение в помещении складывается из естественного и искусственного света. Теперь большую часть времени сотрудники работают при искусственном свете. Если я раньше включал свет ближе к четырем часам вечера, то сейчас мой коллектив работает под лампами с двух часов дня, так как лучи солнца просто перестают проникать в цех. А шить без естественного освещения, которое напрямую влияет на качество работы, - неудобно. Да, кто-то скажет, что люди работают и в подвалах, но давайте тогда все производства по подвалам разместим!" - возмущается Алмас.
Осложняет работу еще и то, что в поселке, где стоит завод, частенько отключают электричество. И если раньше без света можно было переключиться на другую работу, например выкройку и упаковку, то теперь, при отключении света после обеда, работа фактически парализуется.
На своем предприятии Алмас не только производит медицинские комплекты, но также выпускает продукты питания: масло гхи, мед, орешки, сухофрукты, кумыс и т.д. Для этих целей он выделил отдельное помещение на заводе. Перевод времени также негативно отразился и на этом виде деятельности. Все сырье для продукции Алмас закупает у фермеров из разных регионов Казахстана. И с переводом времени графики поставок того же молока пришлось сильно корректировать.
Перемены в графике отражаются очень сильно. У нас постоянно сдвиги по поставкам сырья, у некоторых поставщиков снижается удой, а значит, ждать нужный нам объем нужно дольше. Я даже боюсь представить, как вообще фермеры сейчас работают. Посмотрите, к примеру, на Восточный Казахстан. Я был там недавно, там темнота уже в обед. Мы видим, что сельское хозяйство - это одна из первых сфер, которая получает массу проблем из-за перевода времени. Животных-то не подстроишь под графики, у них есть определенное время для кормления, выпаса, доения и т. д. А если светает в четыре утра и темнеет в три часа дня, то о каком нормальном графике жизни для фермеров может идти речь?!" - говорит Алмас.
Пару лет назад предприниматель также открыл медицинский центр в Алматы. И в этом деле, по его словам, возникли проблемы после перевода стрелок. Здесь, как и на производстве, пришлось корректировать режим работы и вместо привычных с 9.00 до 19.30 сокращать рабочий день на два часа - до 17.30. И такое урезание ощутимо бьет по доходу предпринимателя и зарплате врачей, так как теряется большое число клиентов.
Алмас считает, что время нужно вернуть обратно.
Бизнесу, к сожалению, не до экспериментов. Нам нужна стабильность, а не рассуждения. Для меня выглядит крайне странным то, что сначала они переводят время, а теперь хотят провести исследование за 160 миллионов тенге, чтобы понять, как это повлияло на экономику и общество. Разве не логичнее было бы сначала провести эти исследования, а уже потом принимать решение?", - отмечает предприниматель.
Ранее мыслями о переводе времени в Казахстане поделился совладелец и председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев. Он сообщил, что в РК свойственно иметь три часовых пояса.
Также о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане высказался председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
01.12.2024, 09:53 52161
Что ждет казахстанцев в декабре
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 декабря в Казахстане меняется порядок ввоза транспортных средств юрлицами
Вступают в силу новые правила, согласно которым автомобили моложе трех лет смогут ввозить только юридические лица. Новые ограничения направлены исключительно на борьбу с нарушениями, связанными с импортом, который осуществляется юридическими лицами.
Юридические лица смогут ввозить транспортные средства только при наличии одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Согласно техническому регламенту Таможенного союза, право на ввоз машин, с даты изготовления которых прошло менее трех лет, сохраняется за лицами, указанными в ОТТС. Декларантом должно быть именно то лицо, которое указано в документе.
До вступления новых правил компания могла оформить ОТТС и подать в заявке любого человека, с 1 декабря ввоз автомобилей будет разрешен только тем, кто оформлял ОТТС от лица компании, сообщила НПП "Атамекен".
День Независимости
В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
В декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.
Зимние каникулы
29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
В Казахстане усилили контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников
Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.
Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.
Стартует широкомасштабная акция "Сайгак"
Широкомасштабную акцию по сохранению популяции сайгаков запустили по всему Казахстану. С 1 по 31 декабря будут усилены мероприятия по охране диких копытных животных.
В период проведения акции будут задействованы полицейские, работники "Охотзоопрома" и специалисты инспекций лесного хозяйства и животного мира. За уничтожение сайгаков, незаконное изъятие, хранение, перевозку их мяса или дериватов предусмотрена уголовная ответственность.
Водители автомобилей должны заменить шины на зимние на транспортных средствах
В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. После первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП, - сообщает Polisia.kz.
Погода в декабре
По данным Казгидромета, в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - в области Жетысу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской области и области Абай, на крайнем юго-востоке Жамбылской области, ниже нормы на 1 °С - на северо-западе Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -6, -14 °С на большей части территории Казахстана, -15,-16 °С - на крайнем севере и востоке страны, -5, +2 °С на юго-западе, юге и юго-востоке республики.
Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в Кызылординской, на большей части Мангистауской, Туркестанской областей, на юге Атырауской, Актюбинской областей, на крайнем юго-западе области Улытау, меньше нормы - в юго-западной половине Мангистауской области.
01.12.2024, 09:10 54371
Какая погода ожидается в Казахстане в первый день зимы
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег). Также по республике ожидаются туманы, усиление ветра, гололед, сообщает Казгидромет.
В ряде регионов в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
В частности, 1 декабря в области Улытау ожидается на дорогах гололедица, туман.
В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере области гололед.
В области Жетысу временами ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
В области Абай ожидается гололед, туман, усиление ветра.
В Мангистауской области ожидается гололед, туман.
В Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях ожидается туман.
В Астане ожидается туман, переменная облачность, без осадков, -5, -7 °C.
В Алматы осадки, временами ожидается туман, на дорогах гололедица, +3, +5 °C.
В Шымкенте ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами туман, усиление ветра, +3, +5 °C.
30.11.2024, 16:45 82046
Стало известно, когда начнется суд по делу о переходе на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Восточно-Казахстанской области Серикжан Ахметжанов подал в суд на правительство из-за перевода времени на час назад. Суд по этому делу стартует 12 декабря, сообщает Atameken Business.
Они, видимо, пришли к этому процессу, что "мы уже это прошли на петиции, мы то же самое сделаем и в суде". Но они не учли тот момент, что в суде работают совсем другие правила. Во-первых, у нас по Конституции все равны перед судом и законом. Неважно, ты - министерство, либо комитет, либо даже правительство. Для суда что я, что правительство - одинаково", - говорит истец.
По его мнению, решение кабмина - это дискриминация по отношению к жителям Восточного Казахстана. Как стало известно в ходе подготовительного слушания, правительство будут представлять сотрудники Комитета техрегулирования и метрологии Министерства торговли. Было заметно, что они не часто сталкиваются с судами, поэтому и не были готовы к слушаниям, пишет издание.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов. В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент, однако она не прошла модерацию.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса.
Мнение о переводе времени на час назад также высказала известная юрист Анна Чернова, предположив, что часовые пояса Казахстана были объединены не во благо общества, а для удобства чиновников.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и выросло количество брака.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
29.11.2024, 17:30 126381
В ОДКБ обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники
Были обсуждены результаты проведения специального учения "Эшелон-2024"
Фото: ОДКБ
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Москва. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам материально-технического обеспечения войск организации обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники, сообщает пресс-служба ОДКБ.
Члены рабочей группы рассмотрели вопросы военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, механизмы взаимодействия при оснащении группировок войск ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники, актуальные вопросы тылового и технического обеспечения при оказании помощи государству - члену ОДКБ в рамках реагирования на кризисную ситуацию, а также направления исследований в области тылового и технического обеспечения группировок войск ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе заседания были обсуждены результаты проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024".
Было отмечено, что впервые в горных условиях на маршрутах следования колонн были развернуты пункты питания и обогрева личного состава, практически отрабатывались действия дозаправки техники и оказания технической помощи. Также были успешно отработаны вопросы транспортировки и доставки материальных средств комбинированным способом с использованием воздушного, автомобильного и вьючного транспорта", - добавили в организации.
Уточняется, что очередное заседание рабочей группы планируется провести в Республике Беларусь в период проведения специального учения "Эшелон-2025".
29.11.2024, 14:19 124881
Информагентство Kazakhstan Today запустило Telegram-бот для обращений читателей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today запустило Telegram-бот для обращений читателей, передает корреспондент агентства.
Теперь читатели с помощью Telegram-бота смогут отправить в редакцию фото или видео интересных мест, событий, а также информацию о различных происшествиях в Казахстане. Основным преимуществом бота является простота и скорость использования.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?