КНБ молчал о существовании тренировочных лагерях боевиков в горах - Ертысбаев

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В течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря и Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу, появлялись сообщения, молчал о многочисленных тренировочных лагерях в горах, которые были созданы", - заявил Ертысбаев.
По его словам, это страшное государственное преступление.
Я помню, после убийства Сарсенбаева в 2006 году, открыто говорили о том, что надо расформировать эту структуру, дать ей новое название, новый функционал, какой-то контроль и так далее. Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель отстранить президента Токаева от власти, сделать так, как на Украине в свое время", - сказал он.
Кроме того, он сообщил, что президент открыто сказал еще два дня назад о заговоре и заговорщиках.
То есть масштабы попытки такого государственного переворота, вооруженного мятежа настолько поражают, настолько мощная была организация, что без предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах, это невозможно было осуществить", - также отметил Ертысбаев.
Я обладаю эксклюзивной информацией, все-таки я 30 лет был на госслужбе, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану", - заявил он.
По его мнению, сложно представить, что здание ДКНД, самое режимное и охраняемое здание в Алматы без труда захватили "террористы, эти изверги, эти убийцы".
Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", - сказал Ертысбаев.