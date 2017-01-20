Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов КНБ РК либо лица их замещающие, получили право блокировать Интернет и средства связи без решения суда.

Согласно поправкам в статью 41-1 "Порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи" закона "О связи", опубликованным на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК, "председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в течение двадцати четырех часов", передает Kazakhstan Today.

В документе отмечается, что порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации определяется совместным нормативным правовым актом субъектов оперативно-розыскной деятельности и уполномоченного органа в области связи по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Джохар Утебеков, "КНБ получил право блокировать соцсети без решения суда. Такое полномочие теперь имеет даже руководитель местного департамента КНБ. К примеру, начальник ДКНБ Алматы".

"Основание блокировки самое размытое: предотвращение тяжких преступлений. Отрубить комитетчики могут еще и сотовую связь, и месенджеры (ватсап и пр.), и сайты, и вообще весь Интернет и всю связь. Сделать КНБ может это не только в своих интересах, но и по просьбе полиции, Нацбюро, СЭР, "Сырбара", СГО или военной разведки", - сообщает адвокат.

Он напомнил, что ранее, с весны 2014 года, право отключать соцсети во внесудебном порядке появилось у Генпрокурора и его замов.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство о противодействии экстремизму и терроризму. В целях усиления мер по борьбе с проявлением экстремизма и терроризма вносятся поправки в ряд законодательных актов в сфере государственного контроля за оборотом оружия, миграции населения, религиозной деятельности, связи, охранной деятельности и других. В частности, была введена норма об обязательной регистрации граждан по месту временного пребывания.

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