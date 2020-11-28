КНБ: в ВКО врачи выдавали поддельные справки для пересечения границы в период карантина

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о пресечении канала незаконного въезда в Республику Казахстан и выезда из страны в период карантинных ограничений, передает Kazakhstan Today.

Департамент КНБ РК по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность сотрудников частного медицинского учреждения "Ж" по незаконной выдаче заключений ВКК (форма 035-1у), используемых для незаконного пересечения Государственной границы РК в период карантинных ограничений.

18 сентября 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, путем проведения контрольной закупки фиктивного заключения ВКК и приглашения зарубежной медицинской организации подтверждена противоправная деятельность двух сотрудников частного медицинского учреждения. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты порядка 200 копий ранее выданных заключений ВКК, не заполненные бланки заключений ВКК (ф035-1/у) с печатями и подписями врачей, печати и компьютерная техника. В ходе допросов свидетелей изъяты оригиналы фиктивных заключений ВКК, которые направлены на судебно-почерковедческую экспертизу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что заместитель директора и главный врач медучреждения за материальное вознаграждение в размере 5 тысяч тенге предоставляют услуги по изготовлению фиктивных заключений ВКК (№035-1/у) без осуществления соответствующего обследования и постановки фиктивного диагноза. При этом в случае необходимости приглашения из медицинского учреждения РФ, стоимость услуги составляет 10 тысяч тенге.

По данному факту департаментом КНБ РК по ВКО возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Подделка документов". В результате проведенных следственных мероприятий и собранной доказательной базы подозреваемые полностью признали свою вину. 19 ноября суд признал их виновными и в качестве наказания назначил административный штраф в размере 1000 МРП каждому", - проинформировали в ведомстве.

В КНБ отметили, что в последнее время отмечаются факты незаконного в Республику Казахстан и выезда из страны граждан РК и иностранцев через казахстанско-российскую границу с использованием различных ухищрений, в том числе с использованием поддельных медицинских справок в условиях карантина. С сентября текущего года было выявлено три попытки незаконного пересечения границы жителями ВКО с использованием фиктивных медицинских справок.

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