Кокшетау назвали культурной столицей Казахстана 2021 года

В начале фестиваля глава ведомства поздравила жителей города и вручила заместителю акима Акмолинской области Малгаджару Таткееву статуэтку "Казакстаннын мэдени астанасы-2021" ("Культурная столица Казахстана - 2021").
Было принято решение, что впервые в истории фестиваля ряд мероприятий будет проводиться на выездной основе в Кокшетау. Сегодня мы с вами являемся свидетелями замечательного культурного события. Решением оргкомитета фестиваля Кокшетау определен культурной столицей Казахстана 2021 года", - отметила министр.
По словам Раимкуловой, для города это уникальное событие, которое дает возможность продвинуться проектам культуры, повысить статус проектов внутреннего туризма, город станет центром культурного развития.
С 2020 года фестиваль "Рухани Казына" проводится в онлайн-формате. В 2021 году на фестиваль поступило 313 заявок из 15 регионов Казахстана.
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