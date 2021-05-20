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Кокшетау назвали культурной столицей Казахстана 2021 года

19.05.2021 9964
Кокшетау назвали культурной столицей Казахстана 2021 года
КОКШЕТАУ. 19 МАЯ - Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова по итогам фестиваля "Рухани казына-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В начале фестиваля глава ведомства поздравила жителей города и вручила заместителю акима Акмолинской области Малгаджару Таткееву статуэтку "Казакстаннын мэдени астанасы-2021" ("Культурная столица Казахстана - 2021").
 

Было принято решение, что впервые в истории фестиваля ряд мероприятий будет проводиться на выездной основе в Кокшетау. Сегодня мы с вами являемся свидетелями замечательного культурного события. Решением оргкомитета фестиваля Кокшетау определен культурной столицей Казахстана 2021 года", - отметила министр.

 
По словам Раимкуловой, для города это уникальное событие, которое дает возможность продвинуться проектам культуры, повысить статус проектов внутреннего туризма, город станет центром культурного развития.
 
С 2020 года фестиваль "Рухани Казына" проводится в онлайн-формате. В 2021 году на фестиваль поступило 313 заявок из 15 регионов Казахстана.
 

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