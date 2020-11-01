Кокшетауский автобусный парк пополнится новыми автобусами

Управление внутренней политики региона рассказало, что автобусы оборудованы системой видеонаблюдения, датчиками пассажира потока, валидаторами, системой GPS, автоинформаторами по объявлению автобусных остановок, оснащены аппарелями для доступа лиц с особыми потребностями и специальными местами для данной категории лиц. В целях борьбы с COVID-19 в автобусах установлены навесные дезинфекционные установки и ультрафиолетовые лампы для дезинфекции воздуха.
32 автобуса имеют среднюю вместимость (10 метров) и 18 автобусов - большую вместимость (11,7 метров).
Согласно Комплексной программы по развитию автобусных перевозок на 2018-2020 годы, в прошлом году закуплены 44 единицы городских автобусов отечественной марки Yutong, собранных на заводе ТОО "СарыаркаАвтоПром" города Костанай. В этом году мы продолжаем работу в данном направлении. На сегодня 7 единиц автобусов прибыли в Кокшетау, остальные 43 единицы будут поставлены до 11 ноября. Таким образом, парк общественного транспорта обновится более чем на 50%", - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Арсен Жангасканов.
Реализация проекта направлена на повышение качества жизни граждан, повышение безопасности и улучшения качества услуг на общественном транспорте с сохранением ранее утвержденных тарифов.
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