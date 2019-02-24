Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Количество авиарейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 22 до 32 в неделю, передает Kazakhstan Today.

В результате достигнутыx договоренностей авиационныx властей Казаxстана и Узбекистана увеличится частота выполнения авиарейсов между странами. Так, с начала весенне-летней навигации 2019 года авиакомпании "Эйр Астана" и "Узбекистон хаво йуллари" увеличивают количество рейсов с 7 до 10 в неделю между Алматы и Ташкентом, а также с 4 до 6 рейсов в неделю между Астаной и Ташкентом с каждой стороны. Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет увеличено с 22 до 32 рейсов в неделю", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190 и A320.

Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами, а также успешному проведению года Казахстана в Узбекистане, уверены в комитете.

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