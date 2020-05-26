Количество полицейских на блокпостах Алматы увеличили в два раза

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Количество полицейских на блокпостах Алматы увеличили с целью создания благоприятных условия для проезда, передает Kazakhstan Today.

С целью создания благоприятных условий для проезда транспортных средств через блокпосты, установленные по периметру города, департамент полиции города Алматы увеличил на данном участке количество сотрудников полиции, сообщает Polisia.kz .

В частности, укрепили блокпосты дополнительными планшетами. Кроме того, на многополосных участках для грузового и продовольственного транспорта отведена отдельная полоса, тем самым улучшена пропускная способность.

Немаловажным также является и вопрос водительской дисциплины: где соблюдаются правила дорожного движения - там порядок", - отметил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

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