Количество сделок купли-продажи жилья в январе - мае увеличилось на 20,5%

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Количество сделок купли-продажи жилья за январь - май 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 20,5% и составило 114 756, передает Kazakhstan Today.

В мае 2019 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 510 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 2,4%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Наибольшее количество сделок купли-продажи жилья в мае было зарегистрировано в Алматы (4711), Нур-Султане (3538) и Карагандинской области (2850).

"В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продажу нового жилья повысились на 0,8%, на перепродажу благоустроенного - на 0,4%, неблагоустроенного - на 0,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца", - сообщает статведомство.

Цена на продажу нового жилья составила в среднем 282 314 тенге за квадратный метр, перепродажу благоустроенного - 192 201 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного - 119 704 тенге за квадратный метр. Цена на арендную плату за благоустроенное жилье 1431 тенге за квадратный метр.





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