Количество уголовных правонарушений снизилось в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 2 МАРТА - В Акмолинской области в прошлом году уменьшилось количество уголовных правонарушений на 12%, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Акмолинской области Назар Капесов, область находится на девятом месте по криминогенной ситуации. Большинство преступлений в области происходят в районах - 60%, остальные 40% приходятся на города Кокшетау и Степногорск.

На первом месте среди районов по зарегистрированным правонарушениям находится Целиноградский район. Это объясняется близким расположением к столице. Но в сравнении с нынешнем годом в данном районе наблюдается снижение преступности на 17,2%. На последнем месте по преступности Егиндыкольский район - 36 преступлений за прошлый год", - проинформировал Назар Капесов.

По информации ведомства, положительная динамика наблюдается по всем категориям правонарушений. К примеру, количество преступлений особой тяжести снизилось на 15,4%, тяжких - на 22,3%, средней тяжести - на 12%, небольшой тяжести - на 13,5%.

Несмотря на снижение общего количества правонарушений, в прошлом году наблюдался рост мошенничеств на 5,1%. Причем наибольшая часть мошенничеств совершалась в интернете.

Если раньше мошенникам необходимо было напрямую выходить на контакт с потенциальной жертвой, то в настоящее время мошенничества совершаются посредством интернета, без прямого контакта, что делает данный вид преступлений более привлекательным для мошенников.

Основной целью интернет-мошенников являются денежные средства в электронном эквиваленте.

Рост связан с тем, что население не оповещено о схемах совершения преступлений. На сегодня разъяснительная работа проводится, и нами направляется соответствующая информация в уполномоченные органы", - заключил Назар Капесов.

По данным УВП, в результате преступных посягательств в 2021 году пострадали 4712 граждан, из которых 2306 женщин и 2409 мужчин.