Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 308

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 00.10 31 марта зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султане - 5 случаев, в Акмолинской области - 1 случай, сообщили в Минздраве, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 308 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 173 случая, городе Алматы - 73 случая, в Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 10 случаев, Жамбылской области - 3 случая, в городе Шымкенте - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 2 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 5 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве проинформировали о новых случаях заболевания в Карагандинской области.

Число заболевших коронавирусом в областном центре выросло до 13. Сегодня инфекция подтвердилась у шестерых студентов, которые прилетели в Караганду 18 марта. Все пассажиры рейса сразу были помещены на карантин. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное", - сообщили в Минздраве.

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