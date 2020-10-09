Коллектив СДЮШОР №9 Алматы не получил положенные надбавки к зарплате

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Коллектив специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) №9 Алматы направил жалобу в администрацию президента в связи с невыплатой положенных надбавок к должностным окладам, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с пунктом 3 постановления правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 должностные оклады (тарифная ставка) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяется с применением поправочного коэффициента к установленным размерам. С 1 января 2020 года такой коэффициент составляет 1,25. В соответствии с разъяснением Комитета по делам спорота и физической культуры РК повышение заработной платы на 25% распространяется на работников детско-юношеских спортивных школ, какими мы и являемся. Несмотря на это, до настоящего времени мы не получили ни единой выплаты в виде надбавки в размере 25% к должностному окладу (тарифной сетке), что свидетельствует о грубом нарушении действующего законодательства РК", - сообщили педагоги.

Коллектив СДЮШОР просит принять меры для выплаты сотрудникам положенных надбавок.

На основании изложенного, просим Вас принять меры по восстановлению наших конституционных прав на оплату труда и обязать уполномоченный орган проконтролировать осуществление всех выплат, положенных нам с 1 января 2020 года по настоящий момент и провести соответствующую профилактическую работу в целях недопущения впредь подобных нарушений", - говорится в жалобе.

Стоит отметить, что согласно информации Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК, повышение заработной платы на 25% не распространяется школам высшего спортивного мастерства, спортивным клубам и центрам подготовки олимпийского резерва, так как согласно закона об образовании они не относятся к дополнительному образованию. К дополнительному образованию входят детско-юношеские спортивные школы и специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва.

В ведомстве отметили, что должности руководителя, заместитель руководителя, кроме АХЧ, методистов (старших методистов), тренера-преподаватели по спорту, старшие тренера-преподаватели по спорту, инструктора, инструктора-методисты организаций дополнительного образования относятся к педагогическим работникам , в связи с чем на них распространяется повышение.

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