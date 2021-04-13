Коллективные молитвы не будут проводиться в Алматы

Фотография РСК Алматы

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В связи с пандемией священный для мусульман месяц Рамадан в мечетях не будут проводиться коллективные молитвы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе онлайн-брифинга в региональной службе коммуникаций Алматы выступил главный имам города Еркинбек Шокай. Он рассказал о духовной практике поста, дав рекомендации по его соблюдению в период коронавируса.

Главный имам Алматы поздравил мусульман с наступающим священным месяцем Рамадан и сообщил о том, что в этом году священный месяц Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Это решение было принято в результате согласования даты с муфтиями Центральной Азии и по результатам научных исследований.

Первый таравих намаз состоится 12 апреля. В связи с усилением эпидемиологической обстановки в нашем городе в мечетях коллективные таравих намазы временно проводиться не будут", - сказал Еркинбек Шокай.

Ночь Предопределения в этом году приходится на ночь с 8-9 мая.

Сеансы проповедей, вопросов и ответов в течение месяца Рамадан будут проводиться онлайн, слушать чтецов Корана Алматы можно будет посредством страницы Азан.кз и в социальных сетях. На все возникшие вопросы, касающиеся поста и служений, будут отвечать в колл-центре Центральной мечети по номерам 8 (727) 329 0966, 8 700 719 7622", - сказал имам.

Также Шокай добавил, что в рамках кампаний "Подарки благословенного Рамадана" и "Корзины ифтара" желающие могут осуществить благотворительность и доставить продуктовые корзины в дома нуждающихся семей. Акция будет проводиться через волонтеров или сотрудников мечети.

Кроме этого, в священный месяц будет организовано благотворительное мероприятие "Караван Рамадана".

В месяц Рамадан пройдут онлайн-лекции на страницах мечетей города в социальных сетях мечетей под рубриками: "Учимся читать намаз", "Учимся читать Коран", "Добро пожаловать, Рамадан", "30 проповедей за 30 дней", "Минбар главного имама" и интеллектуальные образовательные онлайн-конкурсы, такие как "О, Всевышний, приумножь мои знания" среди джамаата мечети", - рассказал о календаре мероприятий имам.

Шокай сообщил, что отдел шариата и фетв утвердил размер фитр садака. В этом году он составит 420 тенге, что соответствует средней цене 2 килограммов муки по стране. Кроме того, для желающих выплатить фитр садака в виде изюма - 3580 тенге и в виде фиников - 7300 тенге. Люди с хроническими заболеваниями и пожилые, которые не смогут держать пост, могут оплатить фидия в размере 2500 тенге.

На протяжении всего месяца Рамадан верующие смогут смотреть духовные проповеди квалифицированных имамов мечетей Алматы ежедневно, во время ифтара, на телеканале "Алматы".

Еркинбек Шокай также разъяснил, почему вакцинация от коронавируса и сдача ПЦР-тестирования не нарушает пост.

Шокай подчеркнул, что пост нарушается в случае, если вещество, попадает в пищеварительную систему через естественные отверстия, такие как рот, нос. Ничего подобного в случае совершения инъекций и введения вакцины от коронавируса не происходит. Поэтому вакцина от COVID-19 пост не нарушает.

Вакцинация - прежде всего профилактика инфекционных заболеваний, она повышает иммунитет человека. Вакцина не является витамином и не обеспечивает организм энергией. Поэтому прививка, будь она выполнена подкожно, внутримышечно или внутривенно, не нарушает пост", - сказал главный имам алматинской мечети.

Шокай добавил, что разрешены инъекции, используемые для лечения, не витаминные комплексы.

Кроме того, имам ответил на вопрос журналиста, касающийся прохождения ПЦР-тестирования. Шокай сообщил, что эта медицинская процедура пост не нарушает.

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