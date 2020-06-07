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Коллекционные монеты "75 лет Победе" поступят в продажу 8 июня

05.06.2020, 20:33 11233
Коллекционные монеты "75 лет Победе" поступят в продажу 8 июня
Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Коллекционные монеты "75 лет Победе" из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге поступят в продажу с 8 июня, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы Национального банка РК, монеты можно будет приобрести во всех территориальных филиалах Нацбанка. 
 

Адреса филиалов указаны на сайте Национального банка", - уточнили в ведомстве.

 
Монеты из серебра номиналом 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге можно будет приобрести через интернет-магазин Нацбанка. 
 
 
В банке пояснили, что их реализация была отложена из-за чрезвычайного положения в стране.
 

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