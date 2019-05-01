Комитет госдоходов ввел экстерриториальный принцип оказания госуслуг

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о введении экстерриториального принципа оказания государственных услуг, без привязки услугополучателя к месту регистрационного учета в органе государственных доходов, передает Kazakhstan Today.

Для налогоплательщиков имеется возможность получения 12 видов услуг в любом органе государственных доходов без привязки к месту регистрационного учета. Для получения услуги, можно обратиться в орган государственных доходов по месту своего пребывания, предоставив налоговое заявление, которое будет перенаправлено для исполнения по месту регистрационного учета налогоплательщика. Результат оказания услуги, также можно будет получить по месту подачи заявки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди доступных услуг: регистрационный учет лица, занимающегося частной практикой; регистрация налогоплательщиков; представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов; выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов; подтверждение резидентства Республики Казахстан; приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности; прием налоговой отчетности; отзыв налоговой отчетности; проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пени, штрафов; возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты; изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат; выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам.

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