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Комитет лесного хозяйства опубликовал видео снежных барсов в Алматинском заповеднике

03.10.2022, 09:33 23931
Комитет лесного хозяйства опубликовал видео снежных барсов в Алматинском заповеднике
Фото: скриншот из видео Комитета лесного хозяйства
АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК опубликовал видео снежных барсов, попавших в фотоловушку в Алматинском заповеднике в феврале текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Он был замечен 23 февраля 2022 года. В объектив фотоловушки хищник попал с двумя детенышами", - говорится в сообщении.

 
Животное обитает на высоте 1200-4900 метров над уровнем моря. По последним данным, на территории заповедника насчитывается около 24-26 особей снежного барса.

 

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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

03.10.2022, 21:27 6551
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 октября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4 октября на севере Кызылординской области сохраняется на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
Днем 4 октября на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
4 октября днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге, центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 октября ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.
 
4 октября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
4-6 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 4-6 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 6 октября порывы 23 метра в секунду. Ночью 4-6 октября в горных районах ожидаются заморозки 2 градуса.
 

Приобрести социальный уголь можно будет через банковское приложение

03.10.2022, 17:09 11951
Приобрести социальный уголь можно будет через банковское приложение
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Продажу социального угля через банковское мобильное приложение запускают в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с банками второго уровня проводит работу по организации продажи социального угля через мобильные приложения финансовых и торговых организаций.
 

Сегодня совместно с Halyk Bank в пилотном режиме в приложении Halyk Homebank запускается реализация твердого топлива ТОО "Каз Интер Уголь". Данное предприятие является региональным оператором угля в 10 районах Костанайской области",- сообщили в МИИР РК.

 
Чтобы приобрести уголь, необходимо в банковском приложении Halyk Homebank в разделе Halyk Market выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату, оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев.
 

Современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо с угольного тупика и без очередей, что позволяет заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону", - отметили в министерстве.

 
Аналогичная работа будет проведена и с другими регионами. В настоящее время к платформе подключается угольный оператор города Алматы.
 
Напомним, сегодня на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил держать поставку и распределение угля на особом контроле.
 

В Казахстане в очереди на жилье стоят более 620 тысяч человек

03.10.2022, 17:03 12541
В Казахстане в очереди на жилье стоят более 620 тысяч человек
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в очереди на жилье стоят более 621 тысячи очередников, в числе которых 402 тысячи лиц в социально уязвимом положении, заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, определены четыре приоритетные категории граждан, которые наиболее уязвимы и остро нуждаются в решении жилищных вопросов: многодетные семьи (91 тысяча граждан); лица с инвалидностью I и II групп (51 тысяча граждан); семьи с детьми с инвалидностью (24 тысячи граждан); дети-сироты (61 тысяча граждан).
 

В этом году по поручению главы государства для ускоренного решения их жилищных проблем внедрены жилищные выплаты за аренду жилья в частном жилищном фонде. Наряду с этим в рамках принятой концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года концептуально изменены условия льготных программ кредитования", - сообщил Кабдол.

 
Во-первых, по программе льготного кредитования можно приобрести только построенное местными исполнительными органами социальное кредитное жилье.
 
Во-вторых, исключены ограничения по максимальной сумме займа. Сумма кредита будет определяться по фактической площади реализуемого жилья. При этом в целях повышения качества социального жилья пересмотрены ценовые параметры финансирования строительства и реализации 1 квадратного метра с диапазона 160-240 тысяч тенге до 180-290 тысяч тенге.
 
В-третьих, исключены предельные ограничения размера по подтверждению дохода, но подтвердить платежеспособность участник обязан. Это гарантирует возможность покупателя обслуживать жилищный займ.
 
В-четвертых, по банковской практике и в целях солидарной имущественной ответственности сохранятся внесение заемщиком первоначального взноса. На сегодня этот порог для всех участников предусматривается в размере 10%, рассказал спикер.
 

Получившие повестку в России граждане Казахстана могут обратиться в посольство - МИД РК

03.10.2022, 16:49 13416
Получившие повестку в России граждане Казахстана могут обратиться в посольство - МИД РК
Фото: МИД РК
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию с гражданином Казахстана, получившим повестку в рамках частичной мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство, это не гражданство, у него гражданство Казахстана остается. Наверное, в базе какая-то ошибка ушла. Он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана и еще раз удостовериться, что является гражданином Казахстана", - заявил на сегодня на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

 
Ранее сообщалось, что 2 октября гражданин Казахстана, проживающий в Санкт-Петербурге, получил повестку в военкомат в связи с мобилизацией в России. Мужчина показал разносчику свой казахстанский паспорт, после чего на повестке поставили пометку "гражданин Казахстана".
 
Ранее член совета по развитию общества и правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов написал в своем Telegram, что в России готовят предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи.
 

Восстановлено автобусное сообщение из Уральска в российские города

03.10.2022, 15:48 14781
УРАЛЬСК. 3 ОКТЯБРЯ - Рейсы из Уральска в российские города Самару и Тольятти вновь восстановлены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно расписанию, опубликованному на сайте автовокзала Уральска, запущены ежедневные рейсы между Уральском и Самарой, а также Уральском и Тольятти.
 
Автобусы в Самару выезжают в 7.00, 7.30, 9.30, 16.00 и 17.00 и прибывают на автовокзал "Центральный". Автобусы из Уральска в Тольятти отправляются ежедневно в 11.00 и приезжают на городской автовокзал.
 
Ранее пассажирские перевозки по данным маршрутам были временно приостановлены в связи со сложившейся ситуацией на казахстанско-российской границе. В очереди у пограничного поста "Маштаково" в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус, а водителям угрожали.
 
Ранее сообщалось, что для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией открыли "зеленый коридор".
 

Категорию "неполная семья" исключили из программы "Бақытты отбасы"

03.10.2022, 15:12 16546
Категорию "неполная семья" исключили из программы "Бақытты отбасы"
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Казахстанцы стали чаще разводиться, иногда фиктивно, чтобы получить льготы по ипотечному кредитованию, заявила на брифинге в СЦК председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы провели анализ и увидели, такая категория, как неполные семьи, растет в последние годы с наибольшими темпами, несмотря на развитие семейных ценностей. В 2017 году было 54 626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54 797, в 2019-м - увеличилось на 5 тысяч и достигло уже 59 796", - рассказала Ибрагимова.

 
По ее словам, количество разводов сократилось до 48 тысяч в ковидный период, в 2020 году, когда подача заявления на развод усложнилась, однако в 2021 году число разводов снова выросло до 48 239.
 
Одной из причин разводов, считает председатель "Отбасы банка", является то, что люди хотят попасть в очередь (на льготную ипотеку. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY). И если у инвалидов первой и второй группы или семей, воспитывающих детей-инвалидов, основанием для льгот является сама инвалидность, то по направлению "неполная семья" достаточно свидетельства о разводе.
 

Эти люди работают, их дети здоровы. Поэтому правительство приняло решение, что неполные семьи будут получать кредит по программе "Шанырак - 5-10-20". Разница только в ставке вознаграждения. Но на уровне каждой семьи это примерно 30 тысяч тенге. Если займ 15 млн тенге и по "Бақытты отбасы" первые восемь лет у нас семья платит 80 тысяч 623 тенге, потом, когда 50% оплачено, платеж падает до 63 тысяч, то в рамках программы "Шанырак" за точно такую же квартиру ежемесячный платеж будет 116 тысяч 500 тенге, а после 8 лет платеж снизится до 73 тысяч 783 тенге", - проинформировала Ибрагимова.

 
Она также подчеркнула, что в приоритете у государства - обеспечение людей с ограниченными возможностями. Последние два года в программе "Бақытты отбасы" сделан акцент именно на эти семьи.
 

В прошлом году 2284 семьи получили одобрение (на льготную ипотеку. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), в этом году - 2500 семей", - рассказала Ибрагимова.

 

Скидка 25% на сервисные услуги LG до конца октября

03.10.2022, 11:20 21626
Скидка 25% на сервисные услуги LG до конца октября
АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В октябре исполняется 25 лет работы LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) на рынке Казахстана. Отмечая этот юбилей, в период с 3 по 31 октября компания запускает акцию по предоставлению 25% скидки на сервисные услуги и на запчасти.
 
На сегодняшний день продукция LG Electronics в Казахстане представлена широким спектром разнообразной бытовой техники и электроники, профессиональных дисплеев, LED-дисплеев для внутреннего и наружного использования, а также промышленных систем кондиционирования.
 
Специалисты сервисных центров LG осуществляют точную квалифицированную диагностику неполадок, быстрый и качественный ремонт техники LG с использованием только оригинальных запасных частей от производителя.
 
Для решения вопросов по эксплуатации и ремонту техники LG достаточно позвонить в службу сервисной поддержки c мобильного телефона по номеру 2255. Здесь пользователям подскажут адрес ближайшего сервисного центра или помогут забронировать удобное время вывоза техники с последующим обслуживанием в сервисном центре.
 
Когда возникает необходимость в ремонте крупной техники LG весом более 10 килограммов, можно заказать выездные сервисные услуги. Устранение неисправностей производится на дому в удобное для клиента время, при этом в случае гарантийного ремонта выезд, работа мастера и запчасти бесплатны.
 
Подать онлайн-заявку на ремонт техники можно на сайте "LG Electronics Казахстан".
 
Материал предоставлен LG Electronics Almaty Kazakhstan. Подробнее о продуктах читайте на страницах LG Magazine.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

03.10.2022, 08:08 22711
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке - туман, на западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской, Улытауской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в центре Павлодарской области, на западе, севере Алматинской области, на востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
На севере Туркестанской, Кызылординской областях, на севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса, на востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 1 градус.
 

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