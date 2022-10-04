Комитет лесного хозяйства опубликовал видео снежных барсов в Алматинском заповеднике

АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 октября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 4 октября на севере Кызылординской области сохраняется на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
Днем 4 октября на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
4 октября днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
4 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге, центре области порывы 15-20 метров в секунду.
4 октября ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.
4 октября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
4-6 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 4-6 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 6 октября порывы 23 метра в секунду. Ночью 4-6 октября в горных районах ожидаются заморозки 2 градуса.