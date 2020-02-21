Комитет по защите прав потребителей принимает жалобы на магазины, торгующие просроченными продуктами

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Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - При обнаружении просроченных продуктов потребители могут обращаться в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК (КЗПП), передает Kazakhstan Today.

В случае выявления и обнаружения фактов продажи в магазинах продуктов питания с истекшим сроком годности, вы можете обращаться в КЗПП. КЗПП, как уполномоченный государственный орган в сфере защиты прав потребителей, совместно с заинтересованными органами будет принимать меры по изъятию и привлечению предпринимателей, реализующих не соответствующую нормам продукцию, к административной ответственности, предусмотренной законодательством", - говорится в сообщении ведомства.

Обратиться в КЗПП можно письменно по адресу: Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 8, Дом министерств, подъезд 2. Также можно направить электронное обращение через портал электронного правительства egov.kz по следующей ссылке

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