Коммунальные службы Алматы будут работать в усиленном режиме во время праздничных дней

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АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - В преддверии праздничных выходных дней коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме, сообщили в акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала с 31 декабря по 9 января. Приняты все меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства в праздничные дни", - проинформировали в акимате.

Сообщается, что в праздничные дни на смену в ГКП "Алматы Су" будут заступать в сутки 24 аварийные бригады водопроводно-канализационного комплекса.

Дополнительно проведена проверка всех пожарных гидрантов.

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и принятия своевременных мер по предупреждению и ликвидации возможных нештатных ситуаций в период праздничных и выходных дней ТОО "АлТС" обеспечило постоянную готовность аварийной службы.

Для устранения повреждений на тепловых сетях будет дополнительно задействовано семь эксплуатационных районов, четыре ремонтно-строительных участка.

Весь дежурный состав предприятия перешел на работу в режиме повышенной готовности.

АО "Алатау Жарык Компаниясы" обеспечена постоянная готовность дежурных бригад. В период праздничных дней на дежурстве будет находиться 17 оперативно-выездных бригад, а также три дизельных электрических передвижных станции. Весь дежурный персонал ознакомлен и прошел инструктаж о режиме повышенной готовности.

В случае возникновения проблем с предоставлением коммунальных услуг необходимо обращаться по телефонам городских оперативных служб:

Теплоснабжение и горячее водоснабжение:

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "Алматинские тепловые сети": +7 (727) 378-06-65.

Водоснабжение и канализация:

В случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на сетях водопровода и канализации, вытеканий воды или открытых колодцев, следует незамедлительно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службы ГКП "Алматы Су": +7 (727) 274-66-66, +7-771-852-91-01.

По всем вопросам холодного водоснабжения и водоотведения функционирует телефон доверия WhatsApp +7 7021002765.

Электроснабжение:

Контакт-центр по номеру АО "Алатау Жарык Компаниясы": +7 (727) 356-99-99.

РЭС-1:

268-60-71, 268-60-74

РЭС-2:

375-25-44, 375-02-25

РЭС-3:

385-45-27

РЭС-4:

242-65-63

РЭС-5:

375-04-69, 375-28-00

РЭС-6:

272-23-66, 272-24-32

РЭС-7:

268-02-40, 268-02-48

Газоснабжение:

При возникновении проблем с газоснабжением необходимо обратиться в аварийную службу - 104.

Наружное освещение:

В случае неисправной работы уличных светильников следует обратиться в Диспетчерскую службу ГКП "Алматы Кала Жарык": +7 (727) 300-75-42/41.