Комплексные меры защиты только на бумаге - депутат о безопасности в учебных заведениях РК
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип, озвучивая депзапрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, заявил, что сейчас безопасность в учебных заведениях Казахстана ведется формально.
Каждый день мы слышим негативные новости. В Петропавловске ученик девятого класса пришел в школу с топором и ранил троих детей (...) В образовательном учреждении не было специализированной службы охраны", - заявил депутат.
По его словам, сейчас безопасность в учебных заведениях ведется формально, на "примитивном" уровне.
Комплексные меры защиты только на бумаге или в виде различных планов, отчетов, справок. Если смотреть правде в глаза, мы не можем полностью оценить риски (…) Родители борются за выживание, а дети предоставлены сами себе. Национальному воспитанию необходимо придавать значение с государственной точки зрения, в обществе, где каждый по своему усмотрению живет, ценности остаются вне поле зрения", - сообщил Нурторе Жусип.
В результате, отметил он, меры по предотвращению подобных инцидентов остаются без внимания.
Есть две актуальные проблемы: первая - система прогнозирования и ранней профилактики и вторая - противостоять и предотвратить. Первое направление - дело психиатров, психологов, социологов, педагогов. Соответствующей научной базы по этому направлению у нас нет", - проинформировал сенатор.
Он также отметил, что не учитываются моменты составления психологического портрета учащегося, определения социального положения семьи, предварительная изоляция детей, склонных к депрессии или агрессии.
В России есть такой опыт. Психологический портрет, данный детям в школе, считается важным документом при поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве", - заявил депутат.
По второму направлению, отметил сенатор, следует вывести на повестку дня создание многоступенчатой комплексной системы безопасности.
Так, в Южной Корее ответственность за безопасность учащихся несут не только учителя, но и родители. В каждой школе есть родительский патруль. Каждый день около 10 родителей посещают школу. На дежурство заступают профессиональные охранники. В Китае в школу можно попасть только со специальным удостоверением с фотографией как ученика, так и родителя. В любом учебном заведении установлена кабинка охранника. Если у посетителей нет удостоверения, то можно войти только в сопровождении учителя", - проинформировал Нурторе Жусип.
Он подчеркнул, что в законе "Об образовании РК" нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и учителей.
Уважаемый Алихан Асханович (Смаилов. - Прим. ред.), просим вас принять срочные меры по созданию эффективной системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях страны, защищающие от угроз криминального и террористического характера для защиты учащихся, учителей, вспомогательного персонала в учебный заведениях", - добавил депутат.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения трем ученикам.
Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте. В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
Позже стало известно, что напавшего с топором на школьников подростка в Петропавловске взяли под стражу на два месяца.