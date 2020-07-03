Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Компьютерная томография в Казахстане будет проводиться строго по направлению медорганизаций. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Казахстан Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК, передает Kazakhstan Today.

Для повышения доступности компьютерных томографов будет введено ограничение в проведении КТ - оно будет проводиться строго по направлению медицинских организаций", - сказал Цой.

Он также рассказал, что на сегодня уже проведено более 1,5 млн тестов на коронавирус.

Ведется закуп 20 ПЦР-анализаторов, которые позволят значительно повысить пропускную способность лабораторий до 35 тысяч тестов в сутки", - отметил Цой.

Закупаются 8 передвижных лабораторий для проведения ПЦР-тестирования.

Тестирование будет проводиться по эпидемическим показаниям пациентам с симптомами и контактным лицам.

Кроме того, для вновь развернутых стационаров к имеющимся в наличии 3,3 тысячи аппаратов ИВЛ дополнительно было куплено 978 аппаратов, и ведется процедура закупа еще 1000 единиц.

Планируется закупить 4 тысячи кислородных концентраторов для бесперебойного обеспечения оксигенотерапии развернутых стационаров", - проинформировал глава Минздрава.

По его словам, для полного обеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах лекарствами закуплены 59 наименований лекарств на сумму 138,8 млн тенге.

Сейчас медицинские организации регионов обеспечены противовирусными препаратами для 27 тысяч пациентов. С учетом дополнительного закупа обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов. 16 видов антибиотиков отгружаются в стационары бесперебойно", - добавил Цой.

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