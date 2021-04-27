Кому доверить ремонт техники: мастеру по объявлению или официальному сервис-центру?

АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Что мы делаем, если наша техника выходит из строя? Как правило, мы либо ищем мастера по объявлению, либо обращаемся в сторонние компании, которые занимаются ремонтом. И очень редко в официальные сервис-центры. Почему так?

Во-первых, люди редко записывают телефонный номер официального сервисного центра. Во-вторых, мало кто держит гарантийный талон под рукой, а чтобы его найти, нужно время. В итоге мы сталкиваемся с новыми проблемами. Давайте разберемся, как этого избежать.

Если вы все-таки решили вызвать мастера по объявлению или обратиться в неофициальную сервисную службу, учитывайте следующие нюансы:

Вы не получите гарантий на ремонт и запчасти; Техника может окончательно выйти из строя или потребовать дополнительный ремонт, а значит, и дополнительные вложения средств (такое случается, если мастер оказался неквалифицированным); После вскрытия техники, у которой действует гарантийный срок, он автоматически аннулируется, так как вскрытие делал не специалист компании производителя, а посторонний человек; Вы не можете быть уверены в том, что ваша заявка будет обработана, мастер придет вовремя, а ремонт техники не растянется на несколько недель.

И еще один важный момент: помимо рядовых мастеров, которые работают на себя, в сети встречаются сервисные центры, которые выдают себя за официальных представителей. Чтобы отличить официальный сервисный центр от фейкового, нужно обратить внимание на две детали:

У компании должен быть сертификат от производителя с датой действия не более года; Информация о сервисном центре, в виде ссылки на сайт или номера телефона, должна быть в официальном источнике производителя - на сайте или в колл-центре.

Обратите внимание, что информация об официальной сервисной службе LG есть на сайте компании https://www.lg.com/kz/support/ . Это важно знать, потому что современные мошенники создают сайты, которые очень легко принять за официальные сервис-центры. Например, вот так выглядит один из фейковых сервисных центров LG - https://lg-service.kz/ , поэтому будьте бдительны и доверяйте только подтвержденной информации.

Обращаясь в сервисную службу компании-производителя, например, LG, вы облегчаете себе жизнь и не переживаете за время ожидания и ремонта техники. А также получаете гарантию на каждую замененную деталь, и срок гарантийного талона продолжает действовать.

Обращайтесь в службу сервисной поддержки LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный) и специалист приедет в оговоренное время с интервалом ± 1 час. Помимо Алматы и Нур-Султана сервисные центры LG сейчас также работают в Шымкенте, Актобе и Караганде.

Согласно статистике, которую ведет компания LG, большинство технических проблем решается в течение одного дня. Поэтому, если ваша техника вышла из строя, обращайтесь к специалистам от компании-производителя и получайте гарантию на все выполненные работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства