"Конгресс молодежи Казахстана" записал видеообращение в поддержку досрочных выборов президента РК

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - "Конгресс молодежи Казахстана" было записал видеообращение о поддержке досрочных выборов президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В видеообращении выступили: Айдын Жумахан - солист группы "Алар", Болысов Тохтар - исполнительный директор ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана", Варламова Татьяна - заместитель директора НИШ ФМН города Нур-Султана, Адамбеков Тилектес - директор компании "Eurasia Blockchain Fintech Gpour Limited", Гульмира Шамшетова - фельдшер скорой медицинской помощи и Бауыржан Расул - 6 лет, актер", - сообщили в конгрессе.

Видеообращение будет опубликовано на официальных страницах организации, членов Ассоциации, крупных пабликах в социальных сетях, также ожидается его трансляция на телеканалах.

Выборы как демократическая основа нашего государства должны стать для молодежи действенным способом решения общественно-политических и социально-экономических задач. Участие молодежи в выборах - это показатель гражданской зрелости, социальной ответственности и патриотизма. Мы самым активным образом должны участвовать в выборах, в полной мере использовать свое право не только голосовать, но и иметь возможность участвовать в развитии государственной политики нашей страны. За годы Независимости нам был проложен путь к светлому будущему, именно от нашей активности, культуры, умения работать зависит, каким будет наш Казахстан через несколько лет, десятилетий", - подчеркивают участники в видеообращении.

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