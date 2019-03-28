Талдыкорган. 27 марта. Kazakhstan Today - Контрабанду бурундуков, черепах, тритонов и других животных пресекли на казахстанско-китайской границе, передает Kazakhstan Today.

В пункте пропуска "Нуржолы", расположенного на участке отряда пограничного контроля "Хоргос" задержали двух казахстанцев - 54 и 55 лет. Они, следуя рейсовым автобусом из КНР в РК, пытались незаконным путем завезти в страну "живой" груз: 20 бурундуков, 16 птиц породы "дубонос", 24 соловьев, 40 черепах, 50 тритонов и 10 крабов, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

Контрабандный груз передан по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".

Кроме этого, в подразделении пограничного контроля МЦПС "Хоргос" задержана 29-летняя гражданка Казахстана, возвращавшаяся с территории Центра. При себе у нее находились импульсивные источники питания марки LRS 100-24 в количестве 120 штук, оценочная стоимость - 540 000 тенге.

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