Корпорация "Правительство для граждан" предупреждает о новом виде мошенничества

НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - О новом виде телефонного мошенничества рассказали в корпорации "Правительство для граждан", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В последние несколько дней, на контакт-центр 1414 госкорпорации "Правительство для граждан" часто поступают звонки от услугополучателей, которые говорят о том, что им звонят люди, представляются различными организациями, политическими партиями и говорят, зачастую тем, кто во время ЧП получал выплату 42 500 тенге, что им положена выплата в баснословном размере 900 тысяч тенге", - рассказала PR-менеджер филиала НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Для получения денег мошенники просят абонентов продиктовать им код, отправленный в СМС-сообщении с короткого номера 1414.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Костанайской области опровергла эту информацию и призывает население быть бдительным. Благодаря коду, злоумышленники могут получить доступ, например, к личному кабинету электронного правительства", - сообщает портал Алау.

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