Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной - эксперты

Жильцы столичного ЖК "Тумар" обеспокоены строительством нового многоэтажного жилого комплекса "Асыл тау" на расстоянии 6 метров от их дома, сообщает Народная партия Казахстана.
Застройщик передвинул забор еще на три метра и расширил котлован. Получается, пожарная машина уже не проедет. Нам закрыли пожарный выход, к нам не сможет приехать скорая", - заявила активистка Бакытгуль Тасбулатова.
По данным пресс-служба НПК, строительство только начато, однако в квартирах ЖК "Тумар" уже лопаются стеклопакеты и трескается штукатурка, а на придомовой территории оседает грунт и обваливается асфальт.
У нас обвалился фасад здания со стороны улицы Туркестан, со 2-го этажа по 13-й. Хорошо, что это произошло в ночное время и никто не пострадал. Складывается впечатление, что застройщик делает все, чтобы довести наш дом до аварийности", - отмечают представители инициативной группы.
За полгода жильцы написали более 20 писем в государственные и надзорные органы. Дважды обращались к главе государства.
Городские власти аргументируют необходимость строительства ЖК "Асыл тау" решением проблем дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Но решать проблему одних дольщиков за счет других жителей - это неправильно. Это все равно, что тушить один огонь, разжигая другой", - отметил советник председателя НПК Данияр Сабирбаев.
Правовед Болат Касымов уверен, что беспредел застройщиков порожден банальной безнаказанностью.
Нужно добиться сноса незаконно возведенного строения и восстановления ущерба за счет застройщика. Если мы такой прецедент создадим - это поможет в будущем", - заявил он.
Кроме того, для решения проблем точечной застройки необходимо привлечь к ответственности и сотрудников государственных организаций, подписывавших экспертизы и разрешения, закрывавших глаза на нарушения и дававших положительные заключения на незаконное строительство, считают в партии.
Ранее сообщалось, что жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль.