Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной - эксперты

АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - Русский дом в Алматы приглашает казахстанцев принять участие в конкурсе эссе "Мой любимый учитель", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подать заявку могут школьники 8-11-х классов средней общеобразовательной школы или колледжа, студенты вузов и те, кто уже окончил школу, но хочет рассказать о своем учителе, сообщает представительство Россотрудничества в РК.

Правила участия:

один автор может подать на конкурс не более одного эссе;

не допускаются к участию в конкурсе работы, содержащие ненормативную лексику, имеющие недопустимо оскорбительный характер, унижающие человеческое достоинство, разжигающие религиозную и национальную рознь;

комплект документов заявка + эссе необходимо направить на адрес [email protected] с пометкой "На конкурс эссе";

с пометкой "На конкурс эссе"; прием заявок осуществляется с 5 сентября по 5 октября (до 23.59 по времени Алматы).

Итоги конкурса будут подведены до 19 октября.

В каждой возрастной группе будут отобраны три участника, набравшие максимальное количество баллов, которые будут отмечены дипломами I, II, III степени и подарками от Русского дома.

Эссе должно быть написано на русском языке. Его объем не должен превышать 2 страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал - 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см).