Космический корабль "Союз МС-12" пристыковался к МКС

Байконур. 15 марта. Kazakhstan Today - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-12" 15 марта 2019 года успешно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля "Рассвет" (МИМ1) российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает Kazakhstan Today.

"Стыковка произведена в 04.02 по московскому времени. Программой полёта была предусмотрена четырёхвитковая схема сближения корабля со станцией. Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (ЦУП) и российских членов экипажей транспортного корабля и станции", - сообщает "Роскосмос".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-12" стартовала 14 марта 2019 года, в 22.14 по московскому времени. Корабль доставил на МКС участников длительной экспедиции МКС-59/60: российского космонавта Алексея Овчинина (Роскосмос), американских астронавтов Ника Хейга (NASA) и Кристину Кук (NASA).

В настоящее время экипажи ТПК и МКС выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков и переходу экипажа корабля на станцию.

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