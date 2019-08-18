Костанай. 17 августа. Kazakhstan Today - Костанай на 140-летие превратили в центр современного искусства, передает Kazakhstan Today.

В Костанае подвели итоги арт-конкурса "АртОблилие" на выявление творческих талантов. В городе прошли открытая выставка-вернисаж работ, уличная экспозиция скульптур и инсталляций от лучших авторов со всего Казахстана, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

АртОблилие" - открытый конкурс, направленный на выявление творческих талантов города Костаная. Его стилистический посыл - программа "Рухани Жангыру". Костанайцам представили в итоге 13 инсталляций: на площади сити-центра интерактивную работу японского архитекторов Шина Шокито "Трансформация юрты", на проспекте Аль-Фараби - скульптуру "Звезда по имени Солнце" автора Серикжана Исщанова, интерактивную инсталляцию "зодиакальный круг" группы художников и дизайнеров: Александра Голубева, Саида Айнекова, Сергея Лукашкина, арт-инсталляцию "Пирамида" от британского художника Арагорна Дик-Рида, семиметровую скульптуру "Сайгак" около ТРЦ "Костанай плаза" (автор Марат Махамбетов) и другие.

Основная мысль конкурса заключается в получении среза текущей ситуации в арт-сообществе города. Костанай - город, ассоциирующийся с природным изобилием - взрастил множество творческих талантов. Также важна идея объединения, коллабораций, возможности творцам увидеть друг друга и показать свое творчество городскому зрителю. Ведь лучшие креативные современные идеи рождаются в объединении", - отметил куратор конкурса, член Союза художников Сергей Луговой.

Конкурсом организаторы хотят положить начало новой традиции ежегодных открытых уличных выставок, чтобы вовлечь жителей в тонкий мир творчества. Кульминацией данного городского художественного проекта стал арт-фестиваль "Кунарлы Костанай", где были названы победители и лауреаты конкурса.

Все арт-объекты подарены городу их авторами, за исключением скульптуры "Седло", и будут размещены в областном центре", - сообщила организатор проекта Майра Измайлова.

Добавим, что празднование 140-летия Костаная завершится вечером в субботу большим сборным концертом, на котором хедлайнерами выступят российский поп-исполнитель Митя Фомин и проект DJ S-BROTHER-S - уникальный dj-проект, состоящий из двух братьев-близнецов.

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