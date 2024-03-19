18.03.2024, 15:50 27401
Автомобильные КПП на границе с Китаем не будут работать в дни празднования Наурыза
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать с 21 по 23 марта 2024 года, сообщили в Комитете государственных доходов Казахстана.
В связи с празднованием Наурыз мейрамы в Республике Казахстан с 21 по 23 марта 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сказано в сообщении ведомства.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в комитете.
Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз.
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19.03.2024, 10:03 6141
За несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Одна из многочисленных и быстрорастущих проблем наркотрафика в Казахстане - форсированное распространение среди молодежи легкодоступных синтетических наркотиков. Объем конфискации всяческих "солей", "экстази" и других синтетических каннабиноидов за последние несколько лет в РК вырос в 143,4 раза, с 7,7 кг до 1,1 тонны, сообщает finprom.kz.
Количество видов синтетических наркотиков растет так быстро, что МВД добилось права включать новые варианты "синтетики" в национальный список наркосредств еще до их появления в стране, сразу после регистрации наркотика в перечнях ЕАЭС или Международного комитета ООН. Если до 2019 года включение нового наркотика в национальный список длилось около года, то теперь срок сокращен до месяца.
Доля "синтетики" в общем объеме изъятия наркотиков в прошлом году была небольшой - всего 2,7%. Однако это не приуменьшает проблему, ведь 1,1 тонна - это объем, попавший в руки полицейских. Предположительных данных о том, сколько еще тонн "синтетики" нашли своих покупателей, в открытых источниках нет.
Особенность торговли именно синтетическими наркотиками состоит в том, что дилеры "работают" на молодежную целевую аудиторию и делают это через все возможные современные способы. Они активно пользуются мессенджерами, криптокошельками, ботами для распространения объявлений.
По данным МВД РК, за прошлый год в стране было заблокировано более 3 тыс. разных сайтов наркодилеров и 1,3 тыс. интернет-магазинов в Telegram. Однако, как только закрывают одни каналы, преступники тут же открывают новые.
Выступая на правительственном часе в мажилисе в конце декабря, министр внутренних дел РК Ержан Саденов назвал главные барьеры в борьбе с трафиком синтетических наркотиков. Дело в том, что такие препараты, как правило, изготавливаются в подпольных нарколабораториях внутри страны из так называемых прекурсоров. Вещества-исходники сами по себе не являются незаконными, юридически они могут попадать под внимание правоохранительных органов только после того, как из них сделают наркотик.
Оборот этих веществ-конструкторов доказывается лишь при изъятии у подозреваемых готовых наркотиков. Процесс документирования их преступной деятельности трудоемкий и неоднозначный. Мы вынуждены ждать, когда наркопроизводители приступят к реализации своего товара", - сообщил глава ведомства.
В процессе обнаружения нарколабораторий за прошлый год сотрудники МВД изъяли более 100 тонн прекурсоров, а это были потенциальные 8 тонн готовых наркотиков. Полицейские предлагают усилить уголовную ответственность за незаконный оборот прекурсоров. Сейчас наказание предусмотрено только за контрабанду этих веществ.
Судя по отчетам КПСиСУ ГП, за последний год наркопреступность в стране выросла на 9%. За январь-декабрь 2023 года в РК было совершено 7,5 тыс. преступлений и уголовных проступков, связанных с оборотом наркотиков. Многолетняя динамика зарегистрированных наркопреступлений говорит о том, что ежегодно их число варьируется в пределах 7-7,8 тыс. дел.
В сравнении с 2018 годом количество уголовных дел за незаконное изготовление, переработку, хранение и сбыт наркотиков увеличилось на 35,6%. Правовая статистика также позволяет проследить количество преступлений, которые совершались в состоянии наркотического опьянения. В прошлом году употребление психоактивных веществ привело к 135 преступлениям. Из них было три убийства, два изнасилования, несколько случаев причинения вреда здоровью.
Что касается лиц, совершивших наркопреступления, то их численность последние три года практически не менялась. За год по подозрению в распространении, изготовлении или сбыте наркотиков полицейские задерживают 4,3-4,5 тыс. человек. Среди них есть и дети. Например, в прошлом году несовершеннолетних, подозреваемых в сбыте наркотиков, насчитывалось 30 человек.
По словам Ержана Саденова, портрет наркосбытчика в последние годы изменился. Курьерами чаще всего становятся молодые люди из вполне благополучных семей. В ряды наркодельцов они попадают по глупости, в поисках легких денег, из-за низкой правовой грамотности.
По данным finprom.kz, объем изъятия наркотических средств в Казахстане за последние несколько лет вырос в два раза. Если в 2018 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали 20,3 тонны опасных веществ, то по итогам прошлого года цифра увеличилась до 41,1 тонны. Это максимальный показатель за пятилетний период. Количество ликвидированных нарколабораторий только за прошедший год выросло с 68 до 75.
Депутаты сената ситуацию с распространением запрещенных наркотических веществ назвали вспышкой наркоторговли и предложили создать отдельную госструктуру, которая бы занималась исключительно этой проблемой.
Напомним, в прошлом году в Казахстане задержано более 30 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях.
19.03.2024, 09:29 7061
Алматинцев предупредили о сильных дождях
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Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", с 20 по 22 марта в Алматы ожидается выпадение интенсивных осадков в виде дождя, в связи с чем городские коммунальные службы приведены в готовность, сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
В настоящее время производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. Завершена очистка основных меридианных арыков, расположенных с юга на север. Продолжаются работы по уборке поперечных арычных сетей. По состоянию на 18 марта вывезено 640 тонн мусора, смета, ила и наледи, проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений. Заготовлено более 2,3 тыс. мешков с песком. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
В связи с ухудшением погодных условий жителям рекомендуется воздержаться от походов в горы, водителям не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы", - отметили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
По данным "Казгидромета", сегодня в Алматы переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит плюс 17-19 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
18.03.2024, 17:27 24021
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Наурыз
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В "Правительстве для граждан" сообщили, как будут работать в Казахстане центры обслуживания населения и специализированные центры обслуживания населения на Наурыз.
В связи с празднованием Наурыза ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 21 по 25 марта. Дежурные будут оказывать госуслуги 25 марта до 13.00. К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что центры работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, дежурные - в будни до 20.00, по субботам до 13.00.
Напомним, на этой неделе казахстанцы отметят Наурыз - праздник весны и обновления природы, начала нового года.
18.03.2024, 08:22 36926
Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Короткая рабочая неделя началась в Казахстане. На этой неделе казахстанцы отметят Наурыз - праздник весны и обновления природы, начала нового года.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) при шестидневной рабочей неделе.
С этого года в Казахстане праздник Наурыз отмечается в новом формате. Как сообщил заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев в СЦК, было предложено объявить декаду Наурызнама, которая проводится ежегодно с 14 по 23 марта. Уникальный логотип праздника был утвержден и отправлен во все регионы страны.
По его словам, исторически празднование Наурыза продолжалось 8-9 дней. Его называли "Наурызнама".
14 марта - День созидания - называется праздником Амал. Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. На сегодняшний день данный праздник предлагается отмечать во всех областях. Для народа это почитаемая и уникальная традиция. 15 марта было объявлено Днем милосердия. Этот день мы посвящаем благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. 16 марта определено Днем культуры и национальных традиций", - сказал Барлыбаев.
17 марта отмечается как День шанырака. По республике прошли культурные мероприятия, посвященные популяризации семейных ценностей на примере образцовых семей.
18 марта посвящается национальной одежде. В ходе всей декады Наурызнама различные мероприятия будут направлены на пропаганду национальной одежды во всех регионах страны.
19 марта - Жаңару күні - День обновления. В этот день предлагается продолжить традицию весенней посадки деревьев.
20 марта - объявлен Национальным днем спорта. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта. Конные соревнования, проводимые внутри страны - байга, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге ілу, қусбегілік и асык ату, тогызкумалак, турнир по стрельбе из лука - позволят ощутить настоящую праздничную атмосферу", - сказал заместитель председателя Комитета культуры.
21 марта - День солидарности. Его главной целью является пропаганда мира и единства среди населения в целом, повышение уважения друг к другу.
22 марта - начало года. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуют стилизованные этноаулы и различные ярмарки.
23 марта объявляется Днем очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция", - сказал Барлыбаев.
Кроме того, по его словам, с 14 по 23 марта объявлен сезон Наурыз-базарлық. В эти дни в торговых точках проходят массовые распродажи.
В целом по республике проводится более 10 тысяч мероприятий. Главный праздник пройдет 21 марта на территории выставки ЭКСПО в Астане. В его рамках будут разбиты юрты и организованы различные культурно-спортивные мероприятия.
16.03.2024, 17:57 85041
В ВКО разработали онлайн-платформу опасных для детей мест
Любой может сообщить об опасном месте для пополнения списка
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Усть-Каменогорск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе реализации инициированной прокуратурой района Самар дорожной карты по обеспечению безопасности детей и комплексной программы профилактики травматизма на 2023-2025 годы в целях обеспечения безопасности детей совместно с отделом образования изготовлен пилотный паспорт опасных для детей объектов с применением IT-инструментов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В частности, с интеграцией действующих геоданных в пилотном режиме создана единая электронная карта опасных объектов для детей. На карте отображаются: заброшенные стройки, дома, котлованы, водоемы, трансформаторные будки, канализационные люки и так далее.
Любой может сообщить об опасном месте для пополнения списка. Есть возможность обозначить проблемы, добавить собственное описание, фото, видео.
По мере устранения недостатков на карте можно будет оценить эффективность работы уполномоченных органов.
16.03.2024, 17:09 86891
Союз проектировщиков обратился к президенту по вопросам регулирования отрасли
Зачастую заказчики не имеют строительного образования и опыта
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - СРО "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" направила обращение на имя президента РК Касым-Жомарт Токаева с предложениями по дополнению проекта Строительного кодекса, сообщает пресс-служба организации.
Рассматриваемый и обсуждаемый сегодня проект Строительного кодекса подвергся критике со стороны строительного сообщества.
СРО "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" неоднократно поднимала вопросы о системных проблемах при реализации проектов строительства. В этой связи, предлагается внести ряд конкретных дополнений.
В текущем порядке строительства зачастую заказчики не имеют строительного образования и опыта. Также в строительстве дублируются функции управления проектами и технического надзора. В ходе взаимодействия заказчика, подрядчика, авторского и технического надзоров размывается ответственность и имеются коррупционные риски. Для исключения имеющихся проблем предлагаем пересмотреть действующий механизм путем внедрения института "технического заказчика" с возможностью реализации проекта с момента планирования до ввода объекта в эксплуатацию одним ответственным исполнителем (юридическим лицом)", - отметил председатель совета СРО "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" Талант Омарбеков.
Кроме того, по словам заместителя председателя СРО "РСПК" Мюаш Бисаровой, на практике функция авторского и технического надзоров почти одинаковы, фактически, когда возникают вопросы технического и иного характера на стройке, их в основном решает авторский надзор с авторами разделов проекта.
Еще одним предложением от СРО "РСПК" является оптимизация процесса проектирования путем включения порядка разработки технико-экономического обоснования в стадию "проект" двухстадийного проектирования. Это позволит сократить сроки реализации проекта, сделать прозрачным ценообразование и повысить интерес потенциальных инвесторов.
Напомним, в планах сената на 2024 год - рассмотрение пяти кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов "О государственных закупках", "О масс-медиа" и "О теплоэнергетике".
Ранее депутат фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев заявил в мажилисе, что деньги на разработку Строительного кодекса были использованы не по назначению.
16.03.2024, 14:14 91801
В Алматы проходит выставка мастеров-кукольников
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в Центральном государственном музее РК в рамках выставки произведений изобразительного и прикладного искусства "Под одним шаныраком" проходит экспозиция мастеров-кукольников.
На выставке представлены работы Алисы Мендыгалиевой и Татьяны Фисенко. Интереснейшие образы, созданные мастерами, воплощены в образах мыслителя и просветителя Абая, казахских ханов, замечательных женских репликах, сказочного Алдара Косе и других, всего 12 работ.
Экспозиция продлится до 25 марта. Адрес экспозиции: Алматы, Центральный государственный музей РК, Самал-1, дом 44.
15.03.2024, 19:35 114931
Опрос КТ: Казахстанцы выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов опроса информационного агентства Kazakhstan Today проголосовало за ограничение скоростного режима для автотранспорта во дворах жилых домов, передает корреспондент агентства.
По итогам опроса на сайте информационного агентства Kazakhstan Today "В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домов?" 70% участников опроса ответили: "Ограничения необходимо ввести как можно скорее"; 9% выбрали ответ: "В РК водителям вообще не нужны никакие ограничения скорости и ПДД"; 19% считают, что нужно запретить въезд машин на территорию дворов; 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Опрос проводился в связи случаями ДТП, которые происходят во дворах жилых домов, в результате жутких аварий люди получают серьезные травмы или погибают. Между тем действующие ПДД Казахстана разрешают движение транспорта в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается местом происшествий. К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых. В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Кроме того, в результате точечной застройки и произвола строительных компаний в планировке территорий во многих дворах практически отсутствует придомовая территория. Количество жильцов в десятки раз превышает возможности территории для размещения автотранспорта. К тому же это затрудняет проезд скорой помощи.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе.
Месяц назад информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой уточнить, планируется ли внесение изменений в ПДД, связанных со снижением скоростного режима в жилых зонах и на придомовых территориях, однако ответа не последовало.
Согласно статье 18-1 закона "О СМИ", ответ на запрос представляется в течение семи рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.
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Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?