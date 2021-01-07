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Красивое видео сняли на заледеневшем Капшагае

06.01.2021 16012
Красивое видео сняли на заледеневшем Капшагае
Талдыкорган. 6 января. Kazakhstan Today - Экс-фигуристка и тренер Ксения Панкратова сняли красивое видео на заледеневшем Капшагае, передает Kazakhstan Today. 
 

Надеялись на прозрачный лед, но, думаю, и без него получилась! Жду вашей поддержки, чтобы согреться, а то замерзла ужасно!", - подписала Ксения видео.

 
Ранее она сняла красивые ролики на озере Каинды и Большом Алматинском озере.
 
 

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