Красивое видео сняли на заледеневшем Капшагае

Талдыкорган. 6 января. Kazakhstan Today - Экс-фигуристка и тренер Ксения Панкратова сняли красивое видео на заледеневшем Капшагае, передает Kazakhstan Today.
Надеялись на прозрачный лед, но, думаю, и без него получилась! Жду вашей поддержки, чтобы согреться, а то замерзла ужасно!", - подписала Ксения видео.
Ранее она сняла красивые ролики на озере Каинды и Большом Алматинском озере.
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