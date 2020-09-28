Красная разметка появилась на дорогах Нур-Султана

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Нур-Султана рассказала о красной разметке, которая появилась на дорогах столицы, передает Kazakhstan Today.

На развязке М1 по проспекту Мангилик Ел департаментом полиции Нур-Султана в рамках пилотного проекта применена разметка красного цвета. Красный цвет разметки позволяет четко скоординировать движение транспортных потоков. Кроме того, яркий цвет позволяет сконцентрировать внимание водителей на данном участке и исключить нарушения правил дорожного движения.

Дополнительно разметка сопровождается комплексом дорожных знаков 5.8.2. (направление движения по полосе), которые информируют водителей заблаговременно. Нормативные требования по применению технических средств организации дорожного движения не исключают возможность применения дорожной разметки в разных цветах.

Как отметили в полиции, на этом участке только в 2019 году произошло более 50 мелких дорожно-транспортных происшествий. После внедрения разметки красного цвета фактов ДТП не зарегистрировано.

Департамент полиции совместно с акиматом Нур-Султана на постоянной основе принимает меры по совершенствованию организации дорожного движения и повышения уровня безопасности на дорогах столицы, при этом учитывается мнение горожан.

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