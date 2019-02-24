Краткосрочное потепление и резкое похолодание ожидается в Казахстане на этой неделе

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Краткосрочное потепление и резкое похолодание ожидается в Казахстане 31 января - 2 февраля, передает Kazakhstan Today.

Южный циклон, находящийся над Узбекистаном, уже в ближайшие сутки переместится на центральные районы Казахстана, что вызовет повышение температуры воздуха на юго-востоке, востоке, в центре и на севере республики", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

При этом синоптики отмечают, что с потеплением здесь ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер, на юго-востоке - мокрый снег, местами сильный, туман и гололёд.

Вместе с тем в тыл циклону начнёт распространяться отрог холодного антициклона, центр которого расположен над Карским морем. Поэтому потепление быстро сменится очередным похолоданием. Ночная температура воздуха в северных, центральных и восточных областях вновь понизится до минус 35-40 градусов, предупреждает "Казгидромет".

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