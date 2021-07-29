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Крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе снесут по решению суда

28.07.2021 7750
Крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе снесут по решению суда
Фото: акима Алматы
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе крупнейшей автостоянки на Кок-Тобе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У собственника парковки по адресу: улица Горная, восточнее улицы Горновосточной, истек срок временного возмездного землепользования. По истечении срока землепользователь подал запрос в управление земельных отношений (УЗО) на его продление, в чем было отказано. Получив соответствующее извещение от УЗО, мы подали иск в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. По решению суда на сегодняшний день ведётся демонтаж автостоянки", - прокомментировали в ведомстве.

 
По информации управления, бывшая автопарковка занимала порядок 1,3 гектара государственной земли.
 

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