15.05.2024, 09:17 76626
Крупный стройобъект сносят в предгорье Алматы Дополнено
Фото: акимат
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный строительный объект в горной местности по улице Кыз Жибек пошел под снос по решению суда в Алматы. Демонтаж начат сегодня в присутствии судебных исполнителей. Об этом сообщили в городском акимате.
Объект площадью порядка 544 квадратных метров собственник (физлицо) возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров. Управлением по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты меры по статьям 316, часть 1, 321, 322, часть 1, 463, часть 1, КоАП РК, также выдано предписание на устранение допущенных нарушений. За неисполнение требований предписания собственник вновь был привлечен к административной ответственности по статье 462, часть 3, КоАП РК", - проинформировали в управлении градостроительного контроля.
Отмечается, что 9 июня 2023 года решением Медеуского районного суда исковое заявление управления на снос объекта удовлетворено, после чего последовали судебные разбирательства по апелляционной жалобе собственника.
21 сентября 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
Дополнено 15.05.2024, 15.40
В Алматы по решению суда сносят незаконные пристройки к пентхаусу по адресу проспект Аль-Фараби, 101.
По информации горакимата, собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов.
Решением Бостандыкского суда от 13 января 2023 года исковые требования управления на снос пентхауса общей площадью 150 квадратных метров удовлетворены. К демонтажу незаконно возведенного строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей департамента юстиции города Алматы.
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15.05.2024, 17:30 50371
Ученики 56 школ ВКО имели свободный доступ к запрещенному контенту
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области более 15 тысяч учеников 56 школ области имели доступ к запрещенному интернет-контенту, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В 7 школах Усть-Каменогорска во время занятий осуществлялся поиск и просматривались сюжеты порнографического характера, а в 8 школах Шемонаихинского района посещались сайты букмекерских контор", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что аналогичные нарушения в виде отсутствия программного обеспечения, ограничивающего доступ детей в интернет, установлены в других школах региона.
По выявленным нарушениям прокуратурой области внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области с постановкой вопроса о принятии мер по установлению соответствующего программного обеспечения во всех школах области и привлечению виновных лиц к административной ответственности", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в сотнях школ Алматинской области ученики имели доступ к порнографическим и суицидальным сайтам.
15.05.2024, 16:18 57261
Нелегальную мечеть закрыли в Астане
За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы оштрафовали
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане закрыли незаконно функционирующую мечеть. В списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, она отсутствовала.
Сообщение о незаконной деятельности религиозного объединения поступило в полицию. Установлено, что пристройка к частному дому на улице Кумбел была оборудована под мечеть.
При проверке в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Установлено, что в помещении собирались люди", - информирует Polisia.kz.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, она отсутствует.
За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге с приостановлением незаконной деятельности помещения мечети.
15.05.2024, 13:36 65296
В Казахстане могут вернуть прежние часовые пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вернуться к прежним часовым поясам в ряде регионов, сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
Мы будем совместно со всеми госорганами рассматривать, включая Министерство торговли и Министерство здравоохранения", - сообщил вице-министр.
Вопрос будет рассмотрен в декабре, сообщает со ссылкой на Торебаева Sputnik.
Напомним, казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Авторы петиции отмечают, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Для того чтобы петиция попала на рассмотрение госоргана, ее должны поддержать как минимум 50 тысяч человек. Она будет активна до 4 ноября 2024 года. На данный момент петиция набрала 5 387 голосов.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
15.05.2024, 10:33 73931
Аким Павлодара считает, что напавший с ножом на учителя и одноклассника школьник нуждался в помощи
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ранивший одноклассника и учителя школьник нуждался в помощи. Об этом сообщил аким Павлодара Хасар Хабылбеков на совещании, посвященном безопасности городских объектов образования.
Вынужден констатировать, что вчерашнее происшествие в 14-й школе оказалось возможным из-за недоработки ответственных служб. Ребенок, ранивший одноклассника и учителя, как теперь выясняется, нуждался в помощи психологов и педагогов, но администрация школы этого не замечала. Никто не заметил, и как подросток принес на урок нож. Что неудивительно: учебное заведение ранее проверялось в качестве объекта, потенциально уязвимого в террористическом отношении, по его охране были серьезные замечания, которые никто не устранил", - заявил аким.
Он отметил, что аналогичная ситуация и в других школах города.
Есть проблемы с работой камер видеонаблюдения. Есть не устраивающая нас тенденция привлечения к обеспечению безопасности в школах пожилых охранников предпенсионного и уже пенсионного возраста. Есть попытки директоров школ и чиновников от образования скрывать инциденты с учащимися. Зато нет совместной, четко скоординированной работы госорганов по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а также преступлений против них. Ее организация стала одним из моих поручений", - сказал Хабылбеков.
По его словам, будут приняты меры по расширению штата службы опеки и попечительства в отделе образования, неблагополучные семьи и проявляющих агрессию детей возьмут под контроль прокуроры, а городские школы "отработают" полицейские оперативники.
Это лишь часть задач, которые поставлены мной по итогам сегодняшнего совещания. Спрос за их исполнение будет жестким, это я гарантирую", - заключил аким.
Напомним, в Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. Подростка осудили.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
15.05.2024, 09:21 76671
В СКО заместителя районного акима подозревают в получении взятки
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов области, сообщили в пресс-службе Антикора.
Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство", - говорится в сообщении.
С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.
14.05.2024, 15:45 117011
Около 26 млн тенге необоснованно растратили в школе Мангистауской области
Установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий
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Актау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения почти на 26 млн тенге выявлены в общеобразовательной школе № 6 Мунайлинского района Мангистауской области по итогам проведенного государственного аудита, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, проверкой установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий и некорректного оформления командировочных документов. Таким образом, выявлены различные нарушения на общую сумму 25 891,5 тыс. тенге.
По итогам госаудита поручено принять меры по возмещению бюджетных средств и восстановлению бухгалтерского учета, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства РК.
Напомним, бухгалтеры одной из школ Астаны похитили свыше 130 млн тенге.
14.05.2024, 14:48 118906
Задавивший собаку депутат маслихата отделался административным наказанием
В Минэкологии обещали взять на контроль вопрос привлечения живодера к ответственности
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что депутат местного маслихата в Акмолинской области, который хладнокровной переехал лежавшую на парковке собаку, отделался административным наказанием.
Насколько я знаю, его привлекли к административной ответственности по статье "Жестокое обращение с животными", - сказал в кулуарах правительства председатель комитета Данияр Тургамбаев.
Журналисты отметили, что питомец погиб. После этого спикер пообещал, что напишут в департамент полиции соответствующее обращение. Поскольку если животное погибло, то это уже уголовное правонарушение.
По привлечению мы уточним у ДП. Это было на днях, мы обязательно возьмем на контроль вопрос привлечения к ответственности", - пообещал спикер.
В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что степень нанесения вреда собаке оценивается в соответствии с УК РК и КоАП.
Здесь, конечно, недопустимо, когда видя, что идет животное, умышленно наносить ей травму. Это чисто моя позиция. А на счет закона, правильно сказал мой коллега, на самом деле решение принимается другими инстанциями - для этого есть МВД, которое проводит расследование и дело передается в суд. Есть статьи, повторюсь, как уголовные при отягчающих обстоятельствах, и КоАП. Прошу прощения, я не слышал, но поручу, чтобы по этому факту полностью изучили, запросили и предоставили информацию СМИ. Мы опубликуем обязательно в соцсетях", - цитирует министра издание Kazinform.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области местный депутат партии Amanat переехал собаку, лежащую на парковке, после чего животное погибло.
14.05.2024, 12:19 92511
Паводки в Казахстане: в трех регионах страны затоплены 10 сибиреязвенных захоронений
Проводятся оперативные дезинфекционные мероприятия
Фото: apk-news.kz
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из-за паводков затоплены 10 сибиреязвенных захоронений в трех регионах - Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, заявил в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Соответствующими службами проводятся оперативные дезинфекционные мероприятия на местах", - заверил он.
Также, по его словам, в регионах продолжаются работы по оценке и возмещению ущерба.
По итогам паводковой ситуации в стране было подтоплено 12 908 жилых домов, из них под водой все еще остаются 264 дома в трех регионах. Также был затоплен 25 921 дачный участок, на которых имеются 18 025 дачных домов", - добавил Канат Бозумбаев.
Напомним, в Казахстане затопило захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова заверила, что после паводкового периода эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?