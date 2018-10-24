"Кселл" сообщил абонентам о способах регистрации мобильных устройств

Астана. 24 октября. Kazakhstan Today - Компания "Кселл" сообщила о способах регистрации абонентских устройств в своей сети, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, согласно закону "О связи", абоненты обязаны зарегистрировать свои мобильные устройства (IMEI) до 1 января 2019 года.

"Абоненты Kcell и Activ могут отправить ИИН для регистрации мобильных устройств через SMS и USSD-команду, не затрачивая время на поход в абонентские офисы компании. Наиболее простой способ - регистрация через SMS. Абонент получит SMS с короткого номера 6006 с информацией о необходимой регистрации. В ответ на него нужно отправить свой ИИН. Либо можно самостоятельно отправить SMS на номер 6006 с номером ИИН. После этого абоненту придет сообщение о том, что информация принята для дальнейшей регистрации. Второй способ - набрать на телефоне USSD-команду *660# и кнопку дозвона. Далее откроется поле, в которое нужно ввести ИИН и нажать кнопку "Отправить", после чего информация для регистрации будет принята", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что если устройством пользуется ребенок, которому еще нет 16 лет, то родитель должен зарегистрировать его на свой ИИН.

Если абонент пользуется двухсимочным смартфоном, в котором две SIM-карты разных мобильных операторов, ему необходимо зарегистрировать устройство у каждого оператора сотовой связи. Для SIM-карт Kcell и Activ действует регистрация через SMS с ИИН на номер 6006. Для регистрации устройства у другого оператора, необходимо сделать это по алгоритму регистрации других операторов, уточнили в компании.

"Мы постарались максимально облегчить процесс регистрации для наших абонентов. Поэтому мы предусмотрели два наиболее простых и понятных всем способа, чтобы сделать это. Регистрация через SMS или USSD-команду может происходить в любом месте, где есть покрытие сети. Абонентам не нужно искать наши офисы, идти туда и стоять в очередях. Мы обращаемся ко всем абонентам Kcell и Activ подойти к регистрации своих мобильных устройств максимально ответственно. Так как по требованию закона с 1 января 2019 года сотовые операторы будут не вправе предоставлять услуг связи по незарегистрированным устройствам", - прокомментировала руководитель отдела коммуникаций АО "Кселл" Наталья Еськова.

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