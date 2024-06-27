Кто в Казахстане может перейти на четырехдневную рабочую неделю   

Эксперт отметил, что государство вмешалось как минимум в три права человека

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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник в Алматы представители рабочей группы по петиции о возврате прежнего часового пояса, набравшей досрочно 50 тысяч голосов, провели пресс-конференцию. Эксперты заявили о множестве негативных последствий для граждан после перехода на единый часовой пояс, в особенности для жителей восточных областей, и призвали вернуть прежнее время.





Географически в Казахстане четыре часовых пояса. Это говорит о том, что у нас невозможно всем жить в одном времени, потому что рассвет и закат у всех наступает в разное время… Мы должны иметь по крайней мере два часовых пояса", - сказала биофизик, кандидат психологических наук, социолог Жанар Джандосова.





Она отметила, что в составе экспертной рабочей группы, которая готовила решение о переходе на единый часовой пояс, не было представителей Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которые наиболее сильно пострадали от последствий данного решения.





Игнорирование уже на этапе создания этой комиссии говорит о том, что люди хотели, чтобы не было какого-то противостояния", - полагает эксперт.





По ее словам, по результатам голосования о едином часовом поясе 92% были против и только 8% за. При этом некоторые люди голосовали по нескольку раз.





Голосовали по 18-15, 4-6 раз. И даже член комиссии Болат Нурхожаев (инициатор введения единого часового пояса. - Прим. редакции) проголосовал 4 раза. Как можно доверять таким данным?" - отметила эксперт.





Мы требуем все отчеты, по которым было обоснование этого, можно сказать, преступного постановления. Кроме того, мы хотим, чтобы решения, затрагивающие судьбы стольких людей, принимались только в парламенте. Я считаю, что до осени мы должны либо отменить это постановление, либо принять новое", - заключила эксперт.





Юрист общественного фонда "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев отметил, что постановление о переводе времени было принято с нарушениями.





С юридической точки зрения постановление о переходе на единый часовой пояс является формой вмешательства в повседневную жизнь человека путем установления нового исчисления времени. При этом есть естественные законы, когда наступает день, а когда ночь", - выступил он.





Эксперт отметил, что государство вмешалось как минимум в три права человека - право на здоровье, на жизнь и на управление делами государства.





Первое - государство должно повышать уровень здоровья, а не понижать его. Второе - принятые правительством меры могут оказать влияние на смертность. Третье - государство должно дать каждому гражданину право участвовать в принятии решений на разных уровнях, в этом случае мнение граждан не принималось во внимание", - сказал Амангельды Шорманбаев.





Юрист обратил внимание на то, что законы в Казахстане принимает парламент. В этом случае, по его словам, правительство присвоило компетенцию парламента и приняло решение о переходе на единый часовой пояс.





Евгений Ян, медицинский психолог, президент ОО "Казахстанская ассоциация когнитивно-поведенческой терапии" рассказал о негативном влиянии на здоровье, с которым сталкиваются граждане после перехода на единый часовой пояс.





Большинство людей жалуются на внезапное пробуждение утром, после которого не могут снова уснуть, потому что уже светит солнце. В науке этот феномен называется сбой циркадных ритмов", - объяснил он.





Как рассказал психолог, за формирующие жизнедеятельность человека циркадные ритмы отвечает мелатонин - чрезвычайно важный гормон, который вырабатывается только в темное время суток. Пик продукции мелатонина в среднем приходится на 03.00. Гормон перестает вырабатываться с первыми лучами солнца, когда они попадают на сетчатку глаза. В это время уже секретирует гормон стресса - кортизол, тогда человек пробуждается.





Нам важна фаза глубокого сна, которая возникает на пике секреции мелатонина. К примеру, мы спим восемь часов, а фаза глубокого сна длится всего лишь два. Но эта пара часов очень важна, так как фаза глубокого сна ответственна за регенерацию. Получается, как только человек начинает погружаться в глубокий сон, его оттуда выдергивают, потому что солнце встало", - пояснил Евгений Ян.





Он подчеркнул, что качественный сон наступает как раз после глубокой фазы сна - в 4 часа утра, но из-за солнечных лучей человек уже плохо спит. Таким образом, у людей развивается хроническое недосыпание.





При накопительном эффекте мы столкнемся с увеличением психических расстройств, ухудшением качества работы. Возрастают шансы развития рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Первыми нездоровое состояние чувствуют старики и дети", - заключил Евгений Ян.





Вместе с этим эксперты упомянули, что казахстанцев лишили нормального вечера - сразу после работы и учебы наступает ночь, у людей не остается времени на семейные прогулки, домашнюю работу, даже в летнее время дети не могут поиграть во дворе вечером.





Также на пресс-конференции выступил Асет Наурызбаев, член общественного совета Алматы и бывший глава KEGOC.





Если мы живем в Зайсане, то мы 4 часа спим при солнечном свете, при этом конец дня с 20.00 до 23 часов мы проводим в темноте, в отсутствии солнечного света… Мы вынуждены тратить электроэнергию, не только деньги частных лиц, но и деньги бюджетные, так как осуществляется освещение улиц и общественных пространств", - сказал он.





Он отметил, что есть некоторые депутаты, которые заявляют, что взяли справку у KEGOC, согласно которой потребление электроэнергии не выросло.





Ответственно заявляю, что KEGOC не может дать такую справку, потому что у них нет таких данных. В энергосистеме существуют десятки других причин почему меняется потребление", - добавил он.





Напомним, перевод стрелок на час назад осуществили в Казахстане в ночь на 1 марта.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".





После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.



