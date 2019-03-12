КТЖ до 1 апреля сформирует 42 противоразмывных поезда

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Железнодорожники активно ведут подготовку к весеннему половодью для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, передает Kazakhstan Today.

"Совместно с представителями местных исполнительных органов и управлений по чрезвычайным ситуациям железнодорожники обследовали все инженерные сооружения, которые находятся в зоне прохождения паводковых вод. Проверяются плотины и водохранилища, которые находятся в непосредственной близости к железнодорожному полотну. Приведены в полную готовность транспортные средства, дрезины, автотракторная техника. Создан аварийный запас горюче-смазочных материалов. Ведутся работы по очистке от снега, льда, мусора технологических отверстий мостов, водопроводных труб. Очищено свыше 6 тыс. сооружений", - сообщили в пресс-службе НК КТЖ.

По данным нацкомпании, в настоящее время сформировано более 30 противоразмывных поездов, которые оснащены бутовым камнем, рельсовыми пакетами, некондиционными железобетонными шпалами и другими материалами. В случае необходимости работники линейных служб готовы в макимально короткие сроки восстановить поврежденные пути и обеспечить безопасный пропуск поездов.

"Всего до 1 апреля текущего года будет сформировано 42 противоразмывных поезда. При проходе паводковых вод будет установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц, проведение дополнительных обходов и объездов", - отметили в пресс-службе.

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