Куда обращаться, если бытовая техника перестала работать?

АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - Что делать, когда бытовая техника выходит из строя? За консультацией по данному вопросу мы обратились к Александру Федяеву, руководителю сервисной поддержки LG Electronics Almaty Kazakhstan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как работает сервисная служба LG?

Наши мастера обслуживают клиентов 6 дней в неделю по всему Казахстану. Мы работаем как в самом сервисном центре, так и выезжаем на дом, чтобы решить проблему на месте . Все для удобства наших клиентов.

У нас есть собственные сервисные центры и партнерские. Везде уровень обслуживания очень высокий. Поэтому обращаться всегда нужно только в официальные сервисные центры . Это проще, безопаснее и выгоднее. Тем более что мастера сервиса LG приезжают в заранее оговоренное время и клиенту не нужно проводить в ожидании весь день.





С какими проблемами чаще всего обращаются в сервис-центр?

Обращаются с разными проблемами. Выделить что-то особенное сложно. Очень часто люди обращаются не только потому, что их техника сломалась, а также, чтобы получить консультацию о том, как правильно пользоваться продуктом.

Если у вас возникли любые вопросы по технике LG - просто позвоните c мобильного телефона по номеру 2255.

С какими забавными случаями вам приходилось сталкиваться в своей практике?

Прыгающие стиральные машины. Как-то потребитель жаловался, что машинка самопроизвольно прыгает. Работает хорошо, но прыгает. Оказалось, что просто забыли убрать транспортировочные болты.

Приходилось ли вам решать проблемы с техникой, которые бы не возникли, если бы клиент сразу обратился в официальный сервисный центр?

Часто люди после первичного гарантийного срока (1 год) обращаются в неавторизированные сервисные центры. Такое случается, даже несмотря на то, что действует гарантия на отдельные детали продукта: компрессор/мотор (10 лет). Правда почему-то существует убеждение, что у частников будет дешевле. А потом мы сталкиваемся с ситуацией, когда исправить что-то невозможно.

Конкретный пример: у потребителя сломался холодильник. Он обратился к частнику, запасной детали у него не было и возможности приобрести оригинальную запчасть тоже. В официальном сервисном центре замена того же компрессора по десятилетней гарантии бесплатна, клиенту нужно оплатить только саму услугу по замене, все остальное - забота производителя. У частника же не было доступа ни к запасной части, ни к пониманию, как правильно произвести ремонт, и он начал "химичить". В итоге холодильник неисправен и уже не подлежит гарантийному ремонту. Десятилетняя гарантия утеряна, поэтому платить пришлось и за работу, и за оригинальные запчасти.

Какие советы вы можете дать вашим клиентам?

Обращайтесь только в авторизированные центры. Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с техникой LG, звоните в службу поддержки c мобильного телефона по номеру 2255, и мы обязательно вам поможем.

В общем, если у вас вышла из строя бытовая техника, лучше сразу обратиться в официальную сервисную службу производителя техники.

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