Система Orphus

Курение и продажу вейпов запретят в Казахстане

08.06.2022, 15:10 16771
Курение и продажу вейпов запретят в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Реализацию и курение вейпов планируют полностью запретить в Казахстане. О новых поправках в Кодекс о здравоохранении сообщил мажилисмен Аманжан Жамалов в кулуарах нижней палаты парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Электронные устройства с курительными смесями, в которых жидкость, газы, будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане", - сказал депутат. 

 
Также, по его словам, будет введен акциз на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты. 
 

До сегодняшнего дня нагреваемый табак в Казахстане не облагался никаким налогом. Хотя по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам они по выводам ВОЗ ничуть не менее вредны, чем обычные сигареты", - рассказал Жамалов.

 

новости по теме

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

09.06.2022, 08:34 381
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - По-прежнему большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды, сохранятся дожди с грозами, град, шквал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, севере - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На северо-западе, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, днем на западе, севере области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, ночью на востоке области - гроза. 
 
На юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, на юге, западе, востоке области ветер 15-20 метров в секунду, днем на юге области пыльная буря. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, на востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Мангистауской области ожидаются гроза, днем на севере, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере в центре Карагандинской области - гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром в Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, в центре, на западе, северо-востоке области усиление ветра до 16 метров в секунду. 
 
Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
Днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Павлодарской области ожидаются, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, утром и днем на севере, западе и в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Алматинской, Жамбылской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.
 
В центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области, на юге Костанайской области, на востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается дождь, +28+30 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +32+34 градуса, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

08.06.2022, 21:25 8646
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 9 июня на большей части Атырауской области ожидаются пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
9 июня днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
9 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-западный, ночью и утром на юге области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 июня на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов. 
 
9 июня на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
9 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
9 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, в центре, на северо-востоке области порывы 16 метров в секунду.
 
Днем 9 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере и западе ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на севере и западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
9 июня на западе, северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
 
9 июня на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 июня ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы метра в секунду. 
 

Из Алматы на Алаколь запустят два новых поезда

08.06.2022, 21:11 10171
Из Алматы на Алаколь запустят два новых поезда
Фото: пресс-служба КТЖ
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В АО "Пассажирские перевозки" сообщили о назначении двух пассажирских поездов № 211/212 и № 453/454 сообщением "Алматы-2" - "Достык", сформированных из вагонов "Тальго". Составы будут курсировать в направлении озера Алаколь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ", периодичность курсирования поезда № 211/212: со станции "Алматы-2", с 16 июня по 30 августа состав будет отправляться по четным датам. Со станции "Достык" в Алматы поезд будет ходить с 17 июня по 31 августа по нечетным датам.
 
Периодичность курсирования поезда № 453/454: со станции "Алматы-2" с 16 июня по 30 августа, он будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Со станции "Достык" в Алматы состав будет ходить с 17 июня по 31 августа по понедельникам, средам и пятницам.
 
В целом с учетом нового поезда в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 поездов (9 - АО "Пассажирские перевозки", 2 - частные перевозчики):
 
  • из Нур-Султана - 3 поезда;
  • из Алматы - 5 поездов;
  • из Восточно-Казахстанской области - 1 поезд;
  • из Абайской области - 1 поезд;
  • Пригородный - 1 поезд.
 

В Алматы частично перекроют улицу Саина

08.06.2022, 19:35 11421
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 9 по 12 июня с 8.00 до 19.00 будет частично перекрыто движение по ул. Саина от пр. Райымбека до ул. Маргулана в западном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также с 22.00 10 июня до 6.00 11 июня в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по транспортной развязке на пересечении ул. Саина - Шаляпина будет полностью перекрыто движение.
 
В городском акимате подчеркнули, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. 
 

Россиянка больше 5 лет получала пенсию в Казахстане

08.06.2022, 18:43 12571
Россиянка больше 5 лет получала пенсию в Казахстане
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕГОРСК. 8 ИЮНЯ - 1 июня в Усть-Каменогорске сотрудники миграционной службы выявили очередной факт двойного гражданства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При проведении сверки с Государственным центром по выплате пенсий полицейские выяснили, что 64-летняя женщина уже 17 лет является гражданкой России, но живет в Казахстане и на протяжении пяти лет получает российскую и казахстанскую пенсию, сообщает Polisia.kz.
 
Женщину привлекли к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в сумме 100 МРП (153 150 тенге) за использование казахстанских документов.
 

В настоящее время казахстанские документы изъяты, зарегистрирована утрата гражданства и рассматривается вопрос о возращении незаконно полученных денег", - рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов. 

 

Аэропорт Усть-Каменогорска возобновил работу

08.06.2022, 17:50 13831
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ИЮНЯ - 8 июня в полицию сообщили, что в аэропорту Усть-Каменогорска при сканировании багажа найден подозрительный предмет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Персонал и посетителей эвакуировали, сообщает yk-news.kz.
 
В результате проверки опасных предметов не оказалось. Работа аэропорта возобновлена в штатном режиме.

 

Размер жилищных сертификатов в Алматы увеличен до 1,5 млн тенге

08.06.2022, 15:18 16226
Размер жилищных сертификатов в Алматы увеличен до 1,5 млн тенге
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Депутаты маслихата Алматы утвердили новый размер жилищных сертификатов и определили категории их получателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопросы социального характера являются приоритетными для акимата Алматы. В связи с этим по предложению акима города Ерболата Досаева сумма жилищных сертификатов была увеличена с 1 млн тенге до 1,5 млн тенге", - сообщили в горакимате. 

 
В перечень получателей из числа очередников входят:                 

  • инвалиды I и II групп;        
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • многодетные семьи.
 
В акимате напомнили, что жилищные сертификаты используются для покрытия части первоначального взноса в рамках программ льготного ипотечного кредитования для граждан из числа очередников на социальное жилье, возводимое в Алматы.
 

День рождения Пушкина отметили в Казахстане

08.06.2022, 11:49 20171
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Фото: Русский дом в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Рекордных 800 человек приняли участие в традиционном флешмобе Русского дома в Нур-Султане "Пушкины гуляют по Казахстану". 
 
Школьники и студенты, надев маски Пушкина, просили прохожих вспомнить биографию и любимые строки Александра Сергеевича на улицах Нур-Султана, Алматы, Балхаша, Усть-Каменогорска, Актобе, Атырау, Караганды, Кокшетау, Тараза, Темиртау, Степногорска, Семея, Петропавловска. 
 

Известный столичный кутюрье Александр Астафьев прямо у Байтерека представил уникальную "пушкинскую" коллекцию футболок, созданную по инициативе Русского дома совместно с Модным домом FF. Во дворе роскошного особняка купцов Кубриных состоялся необычный поэтический вечер", - рассказали организаторы - Русский дом в Нур-Султане и Русский драматический театр 

 
Зрители услышали стихи не только классика, но и современных поэтов в исполнении ведущей актрисы театра имени М. Горького Ульяны Штильман. Особую атмосферу вечеру придавали завораживающие звуки ханга в исполнении Тимура Шаяхметова. 
 
Также сообщается, что в самом Русском доме открылась выставка "Как учились грамоте царские дети" Московского государственного объединенного музея-заповедника. На ней представлены воспроизведения уникальных книг: "Букварь" Кариона Истомина, "Грамматика" Мелетия Смотрицкого, "Российская грамматика" Михаила Ломоносова.
 
Выставка продлится до конца июня, добавили организаторы.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов