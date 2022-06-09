Курение и продажу вейпов запретят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - По-прежнему большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды, сохранятся дожди с грозами, град, шквал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, севере - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, днем на западе, севере области ветер 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, ночью на востоке области - гроза.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, на юге, западе, востоке области ветер 15-20 метров в секунду, днем на юге области пыльная буря.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, на востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Мангистауской области ожидаются гроза, днем на севере, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах - ветер 15-20 метров в секунду.

На западе, севере в центре Карагандинской области - гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, в центре, на западе, северо-востоке области усиление ветра до 16 метров в секунду.

Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, утром и днем на севере, западе и в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Жамбылской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области, на юге Костанайской области, на востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается дождь, +28+30 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +32+34 градуса, скорость ветра 3-8 метров в секунду.