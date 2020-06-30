Курганы с усами - карагандинские археологи продолжают исследовать Аккезен

Караганда. 29 июня. Kazakhstan Today - Один из исторических памятников в Карагандинской области, который сейчас исследуется в рамках создания Талдинского историко-археологического парка, - курган с "усами" Аккезен, передает Kazakhstan Today.

Памятник относится к раннему железному веку и на данный момент входит в число крупнейших поселений Казахстана: в нем насчитывается около 85 визуально фиксируемых остатков каменных построек. В прошлом году здесь провели раскопки каменного святилища, а начало этого археологического сезона тоже сложилось удачно: ученые открыли металлообрабатывающую мастерскую и обнаружили каменную литейную печь, пишет ekaraganda.kz .

Вокруг печи в культурном слое раскопа отыскали 89 предметов из бронзы и меди, кузнечные и ювелирные каменные орудия, бронзовые наконечники стрел, украшения в виде круглых бляшек, пуговицы, пряжки, застежки, мелкие бронзовые гвоздики.

По словам археологов, ювелиры и кузнецы Аккезена использовали в качестве сырья готовый металл, выплавленный из добытых горняками руд: уже тогда имелось разделение труда, характерное для высокоразвитых обществ.

Аккезен относится к Бегазы-Дандыбаевской культуре Казахстана, существовал в XIV-X веках до нашей эры и обладает археологически фиксируемыми городскими признаками. Это большая площадь, высокая численность населения, сельскохозяйственная округа, специализированное ремесло, торговые связи. Ведущую роль в экономике Аккезена играли скотоводство и металлургия. Отсюда можно сделать вывод о зарождении на территории Казахстана цивилизации в эпоху поздней бронзы, заключают археологи.

Дальнейшее изучение ее генезиса и развития требует более пристального исследования, где особое внимание нужно уделить поискам доказательств существования письменности или хотя бы мнемонических средств и техники у населения Бегазы-Дандыбаевской культуры.

Среди массы исторических памятников Центрального Казахстана особенно известны комплексы курганов с "усами" - они тоже относятся к Аккезену. Курган здесь состоит из центрального сооружения и кургана-спутника, от которых отходят две дугообразные каменные выкладки - они оканчиваются небольшими каменными насыпями. Длина "усов" доходит до 200 метров. Сейчас комплекс Аккезен очищен от зарослей караганника, расчищены каменные насыпи курганов - это позволило выявить конструктивные особенности сооружений. По окружности каменные насыпи окаймляли крупные камни.

Сейчас археологам предстоит провести разборку насыпей курганов, зафиксировать особенности погребальной архитектуры памятника. Примечательная особенность здесь - своеобразные каменные ящики, встроенные в дугообразные выкладки. Они тоже могли использоваться в ритуальных целях. Важность археологических исследований таких курганов заключается в обсуждении вопросов их назначения и датировки. Пока же установлено, что они оставлены в период Великого переселения народов племен хунну.

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