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Курманов освобожден от должности председателя правления "КазАгро"

21.02.2019, 19:44 9748
Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Рустем Курманов освобожден от должности председателя правления "КазАгро", передает Kazakhstan Today.
 
Решением совета директоров Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в связи с переходом на другую работу, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана. 
 
Ранее сообщалось, что Курманов назначен заместителем акима Павлодарской области.
 

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