Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Рустем Курманов освобожден от должности председателя правления "КазАгро", передает Kazakhstan Today.
Решением совета директоров Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в связи с переходом на другую работу, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Ранее сообщалось, что Курманов назначен заместителем акима Павлодарской области.
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