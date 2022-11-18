Кушербаев избран членом совета директоров "Эмбамунайгаза"

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Решением правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Крымбек Кушербаев избран членом совета директоров АО "Эмбамунайгаз" - независимым директором, сообщает пресс-служба компании.
Крымбек Кушербаев окончил Казахский политехнический институт (1978); Академию общественных наук при ЦК КПСС (1991). Инженер-строитель, политолог. Доктор политических наук, кандидат философских наук. Чрезвычайный и Полномочный посланник I класса (2003).
Трудовую деятельность начал инженером, начальником группы подготовки производства ПМК-112 "Главриссовхозстрой".
Занимал должности министра образования и науки РК, акима Западно-Казахстанской области, советника президента Республики Казахстан, заместителя премьер-министра РК, акима Кызылординской области, руководителя администрации президента Казахстана, государственного секретаря Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Крымбек Кушербаев освобожден от должности государственного секретаря РК.