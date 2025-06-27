Кыргызская авиакомпания запускает рейсы Алматы - Иссык-Куль

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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд защитил права спортсмена с ограниченными возможностями, которому Министерство спорта и туризма отказало в выплате денежных поощрений после победы на международных чемпионатах по параармрестлингу.





Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, спортсмен из Усть-Каменогорска с ограниченными возможностями представлял спортивный клуб управления физической культуры и спорта ВКО на международных чемпионатах по параармрестлингу. В 2022 и 2023 годах он занял призовые места на чемпионатах мира, проходивших в Анталье и Алматы.





Однако Министерство спорта и туризма отказало спортсмену в выплате денежных поощрений, сославшись на несоблюдение формальных сроков подачи документов и недостаточное количество участников из 20 стран, предусмотренных новым нормативным актом. Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев иск спортсмена и материалы дела, пришел к выводу, что на момент проведения чемпионата 2022 года указанное требование еще не существовало, а потому не может применяться ретроспективно. Суд также отметил, что действующие подзаконные акты не содержат прямого запрета на выплату поощрений спортсменам по непаралимпийским видам спорта", - рассказали в пресс-службе ведомства.





В ВС подчеркнули, что отказ в выплате нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана, включая Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, а также основные принципы административных процедур, в том числе запрет дискриминации и злоупотребление формальными требованиями.





Также в суде обратили внимание, что спортсмен участвовал в международных соревнованиях при поддержке госорганов, включая финансирование за счет бюджета, что свидетельствует о признании его деятельности как представляющей государственный интерес. Управление физической культуры и спорта ВКО, являясь структурным подразделением Министерства, направляло спортсмена для участия в чемпионатах мира от имени государства и оплачивало командировочные расходы.





Однако после соревнований Минспорта заявило об отсутствии у спортсмена права на получение денежных поощрений. Суд расценил такую позицию как нарушение принципа охраны доверия.





В итоге суд удовлетворил административный иск в полном объеме, признав незаконными действия министерства по отказу в выплате денежных поощрений за призовые места, занятые на чемпионатах мира.





Министерству предписано в установленный законом срок принять административные акты о выплате поощрений в размерах, предусмотренных законодательством на момент возникновения соответствующих правоотношений. Решение суда не вступило в законную силу, заключили в пресс-службе ВС.