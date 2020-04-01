Лекарства на дом доставляют пожилым акмолинцам волонтеры

Кокшетау. 31 марта. Kazakhstan Today - В дни особого режима, связанного с пандемией коронавируса, в Акмолинской области на помощь людям старшего возраста и медикам пришли волонтеры, организовав доставку лекарственных препаратов на дом, сообщает управление внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.

Это связано с тем, что люди старше 65 лет особенно подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, и поэтому им рекомендовано как можно реже выходить из дома, чтобы максимально обезопасить себя до улучшения ситуации", - пояснили в ведомстве.

В Кокшетау к этой акции активно присоединился Центр формирования здорового образа жизни при Городской поликлинике. При поддержке волонтеров лекарства доставляют на дом жителям областного центра в преклонном возрасте, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение.

Мы рады, что есть молодежь, которая не остается в стороне в такой ситуации. У нас порядка 95 тысяч прикрепленного населения, из них более 13 тысяч получают бесплатные лекарства. В первую очередь выбираем из списка людей старшего возраста и из социально уязвимых слоев населения. Накануне Наурыз мейрамы мы дали старт данной акции, но работа в этом направлении продолжается и сегодня", - отметил заместитель главного врача Городской поликлиники Рысты Сыздык.

Перед тем как приступить к раздаче медикаментов, все волонтеры проходят специальный инструктаж и только потом отправляются по адресам.

Наша цель - разорвать вероятную цепочку заражения, сделать так, чтобы бабушки и дедушки ограничили всевозможные контакты. Мы рады, что можем внести свой посильный вклад. Давайте вместе творить добро!" - призывают активисты волонтерского движения "Милосердие" при Кокшетауском высшем медицинском колледже Арман Курмангазиев и Санжар Абдрахманов.

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