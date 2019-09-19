Пять земельных участков и Lexus конфискованы у недобросовестного застройщика в столице

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Прокуратура Нур-Султана сообщила о конфискации имущества недобросовестного застройщика, передает Kazakhstan Today.

Прокуроры столицы изучили уголовное дело в отношении владельца группы компании "Азбука жилья" Е. Тайжанова, присвоившего денежные средства дольщиков на общую сумму свыше 40 млрд тенге.

Установлено имущество, добытое им преступным путем: пять земельных участков и автомашина марки Lexus LX570. Прокуратурой города Нур - Султана в связи с нахождением Тайжанова в международном розыске, в суд №2 Алматинского района внесено ходатайство о досудебной конфискации имущества, полученного незаконным путем. Постановлением районного суда ходатайство удовлетворено в полном объеме, имущество Тайжанова обращено в доход государства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что судебный акт уже вступил в законную силу и направлен для исполнения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства