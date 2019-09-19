Пять земельных участков и Lexus конфискованы у недобросовестного застройщика в столице

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Прокуратура Нур-Султана сообщила о конфискации имущества недобросовестного застройщика, передает Kazakhstan Today.
Прокуроры столицы изучили уголовное дело в отношении владельца группы компании "Азбука жилья" Е. Тайжанова, присвоившего денежные средства дольщиков на общую сумму свыше 40 млрд тенге.
Установлено имущество, добытое им преступным путем: пять земельных участков и автомашина марки Lexus LX570. Прокуратурой города Нур - Султана в связи с нахождением Тайжанова в международном розыске, в суд №2 Алматинского района внесено ходатайство о досудебной конфискации имущества, полученного незаконным путем. Постановлением районного суда ходатайство удовлетворено в полном объеме, имущество Тайжанова обращено в доход государства", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что судебный акт уже вступил в законную силу и направлен для исполнения.
Как сообщалось ранее, руководитель группы компаний "Азбука жилья" Ерканат Тайжанов, подозреваемый в хищении средств при строительстве жилых объектов, объявлен в розыск. По предварительным данным следствия, от действий руководителей "Азбуки жилья" пострадали дольщики жилых комплексов "Айсанам", "Айсанам де люкс", "Комсомольский", "ExpoCity", "ExpoTown", "Комфорт", "Гарант", "Жеті жол", "Садовые кварталы" и "Династия". По версии следствия, с 2012 по 2015 годы он незаконно присвоил более 40 миллиардов тенге дольщиков. Также сообщалось, что Тайжанов задержан в Австрии.
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