LG AI DD: умный подход к бережному уходу за вещами

Интеллектуальные стиральные машины от LG - быстрые, надежные и стильные

LG Electronics (LG) произвела настоящую революцию на рынке бытовой техники, оснастив свои стиральные машины Искусственным Интеллектом AI DD. Умная стиральная машина освобождает пользователей от сложного выбора цикла, автоматически оптимизируя алгоритмы для качественной стирки.

Технология LG AI DD оперирует базой данных из 20 000 комбинаций ткани. Основываясь на объеме, типе, плотности и мягкости тканей, загруженных в барабан, стиральная машина посредством прямого привода передает электрические сигналы из барабана напрямую в процессор. Происходит это в три этапа: взвешивание, определение плотности ткани, оптимизация цикла стирки. Интеллектуальная система анализирует полученную информацию и подбирает оптимальный алгоритм стирки. Такой подход позволяет снизить вероятность повреждения одежды на 18% и увеличить срок службы любимых вещей.

Функция TurboWash 360 от LG обеспечивает комфортную быструю стирку без потери качества всего за 39 минут. Технологическое решение распыления воды 3D Multi Spray также помогает очистить одежду в 2 раза быстрее, выпуская струи воды одновременно в четырех разных направлениях для лучшего удаления загрязнений. Функция пара Steam+ устраняет опасные аллергены и удаляет до 30% складок, чтобы облегчить процесс глажки. Вы получите свежие и практически выглаженные вещи.

Специальная конструкция позволила увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины: загрузка 8,5 килограмма в моделях с глубиной 47 сантиметров; 10,5 килограмма в моделях с глубиной 56 сантиметров. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали и отличаются гигиеничностью и долговечностью. Их нестандартное расположение позволяет лучше распределять белье внутри барабана, уменьшая скручивание белья.

Элегантный внешний вид стиральной машины LG AI DD дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.

Для дополнительного удобства пользователя стиральными машинами LG AI DD можно управлять по Wi-Fi с мобильного приложения LG SmartThinQ.

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