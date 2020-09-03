Лица старше 65 лет могут получить услуги ЦОНов на дому

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Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today -В Казахстане расширен список лиц, получающих услуги на дому, передает Kazakhstan Today.

Если раньше вызвать работника ЦОНа на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1-ю или 2-ю группу инвалидности, и ветераны Великой Отечественной войны, то теперь сделать это могут также граждане старше 65 лет. Это связано с введением ряда ограничительных мер в Казахстане. В частности, с ограничением передвижения лиц старше 65 лет", - сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан".

Для того чтобы вызвать работника госкорпорации на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить в единый контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги, после чего с ним свяжутся специалисты правительства для граждан, уточнят полноту документов и назначат дату и время оказания госуслуги на дому.

К слову, выехать к услугополучателю необходимо не позже 7 рабочих дней, после получения заявки.

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой, за 7 месяцев текущего года работники госкорпорации оказали более 22 тысяч госуслуг с выездом на дом.

При вызове мобильной группы на дом следует учесть, что услуги по документированию населения осуществляют работники миграционной полиции, поэтому в случае необходимости замены удостоверения личности в связи с истечением срока действия, рекомендуем оставлять заявку как минимум за 2 недели с учетом времени на выезд и изготовление документа", - отметила Балташева.

В ведомстве рассказали, что самыми востребованными услугами на дому остаются выдача паспортов и удостоверений личности, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи и т.д.

В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности. Все специалисты снабжены масками и антисептиками. Для минимизации контакта с услугополучателями специалисты ЦОНа не проходят дальше холла и соблюдают социальную дистанцию", - добавили в пресс-службе.

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